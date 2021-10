Chavismo financió a Lugo y a otros líderes, según ex militar

Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia venezolana, afirmó ante la Justicia española, con la que está colaborando para evitar su extradición a Estados Unidos, que el gobierno del presidente Hugo Chávez (1954-2013) apoyó a líderes de la izquierda latinoamericana con multimillonarios giros, entre ellos a Fernando Lugo, publicó el martes OK Diario, medio de prensa español.

Según la información que aportó Carvajal, el gobierno de Chávez financió varias campañas políticas de líderes sudamericanos, entre ellos la del ex presidente de Brasil, Lula da Silva; del fallecido ex mandatario de Argentina Néstor Kirchner; el ex presidente de Bolivia Evo Morales, y el también ex presidente de Perú Ollanta Humala.

El ex militar venezolano también manifestó que Podemos, partido político español, recibió USD 220 millones del chavismo.

Otro de los salpicados por las declaraciones de Carvajal es el actual precandidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro.

VOLVERÁ A DECLARAR. Detenido en Madrid y considerado el fugitivo más buscado de EEUU por tráfico de drogas, Carvajal volverá a declarar ante la Justicia de España el 27 de octubre, como testigo, tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a ex dirigentes de la formación de izquierda española Podemos.

Fuentes jurídicas informaron el martes a Efe de la decisión adoptada por el magistrado que instruye la causa, Manuel García Castellón, que coincide con la decisión del Ministerio español del Interior de rechazar el recurso presentado por Carvajal contra la denegación de su petición de asilo, lo que podría acelerar su extradición a Estados Unidos.

El ex general chavista volverá la próxima semana a la Audiencia Nacional española, donde ya declaró a petición propia hace unas semanas sobre asuntos que dijo conocer tras ocupar durante años el cargo de responsable de la Inteligencia venezolana.

Durante este tiempo, Carvajal ha ido aportando documentación al juez sobre supuestas irregularidades en pagos realizados por la petrolera venezolana PDVSA, algunos de ellos, presuntamente, a ex dirigentes de Podemos, entre ellos citó a Juan Carlos Monedero.

Tras entregar los documentos que supuestamente acreditarían la información que aportó en su primera declaración, el ex general volverá a ser interrogado.

Estas revelaciones –según las fuentes– podrían derivar en la reapertura de la causa abierta en el 2016 sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos, socio del Partido Socialista en el Gobierno español, con fondos procedentes de Irán y Venezuela.

La causa fue archivada a solicitud de la Fiscalía al entender que la denuncia estaba fundamentada en recortes de prensa sobre un supuesto informe policial, al que el Tribunal Supremo español no dio crédito.

Carvajal, jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante ocho años, en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, fue detenido en setiembre en Madrid, luego de casi dos años con paradero desconocido y actualmente se encuentra en prisión en España.



Maduro y el diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que evaluará “qué va a pasar” con el diálogo abierto con la oposición tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab —defendido como diplomático por el Gobierno venezolano—, por supuesto lavado de dinero. “Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos, después evaluaremos. Por ahora, estamos indignados y protestando y enfrentando la injusticia, después veremos”, dijo el mandatario durante un acto de su partido transmitido parcialmente por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).