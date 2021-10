La solicitud fue presentada este jueves durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, presidida por el presidente del órgano, Óscar Cachito Salomón.

https://twitter.com/fidelzavala2018/status/1451185416627888129 Sobre declaraciones de “Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez.



Solicitamos que el @MinPublicoPy y la @SepreladUIF sean convocados ante @SenadoresPy para tratar el caso de financiamiento político externo que involucra a Fernando Lugo. — Fidel Zavala (@fidelzavala2018) October 21, 2021

Durante el tratamiento del punto, el legislador Enrique Riera, del Partido Colorado, indicó que hay "suficientes indicios para comenzar una investigación", por lo que propuso convocar para el próximo lunes en mesa directiva a representantes de la Seprelad, a fin de conocer el origen y destino del dinero utilizado durante la campaña política de Lugo, del Frente Guasu (FG).

Fidel Zavala mencionó que, en el mismo sentido, también es necesario convocar a la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el senador Hugo Richer, también del Frente Guasu, señaló: "Nosotros no nos vamos a arrodillar para darles explicaciones a ustedes, pero no tenemos que investigar solo esto, tenemos que investigar todas las campañas políticas del Paraguay. Estamos dispuestos a que nos investiguen, pero para ser justos investiguemos a todos (...) Investiguemos el dinero sucio".

Asimismo, Carlos Filizzola, del FG, por su parte, dijo que "no temen", pero que se trata de un caso más que busca "ensuciar la imagen del partido".

Por una mayoría de votos se decidió convocar al ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, y a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para tratar el tema el próximo lunes 25 de octubre a las 10.00.

Puede leer: Chavismo financió a Lugo y a otros líderes, según ex militar

Según las declaraciones de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia venezolana, ante la Justicia española, con la que está colaborando para evitar su extradición a Estados Unidos, el Gobierno del presidente Hugo Chávez (1954-2013) apoyó a líderes de la izquierda latinoamericana con multimillonarios giros, entre ellos a Fernando Lugo, del Frente Guasu.

Entre otros políticos que presuntamente también recibieron apoyo del chavismo están el ex presidente de Brasil, Lula da Silva; el fallecido ex mandatario de Argentina Néstor Kirchner; el ex jefe de Estado de Bolivia Evo Morales, y el también ex gobernante de Perú Ollanta Humala.