Senado aprueba en general proyecto de ley sobre servicio diplomático

La senadora del Partido Patria Querida, Georgia Arrúa cuestionó que no se haya realizado audiencias públicas ni se haya girado a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y Cuenta y Control para estudiar los 127 artículos que consta en el proyecto.

La legisladora pidió el aplazamiento del estudio del proyecto, pero solo logró 12 votos frente a 24 que tuvo la moción de la proyectista Lilian Samaniego, quien pidió la aprobación en general y la postergación por ocho días en particular.

El proyecto de ley pretende constituir y regular el Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Arrúa indicó que "es prácticamente un código y no es que se modifican tres o dos artículos", por lo que debería haberse estudiado el impacto de la inclusión de funcionarios a categorías superiores.

Además, argumentó que el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, solicitó la postergación argumentando la inconstitucionalidad de ciertos artículos del proyecto, sobre el régimen uniforme de la función pública.

En tanto, Lilian Samaniego, a su turno, aseguró que se miente "cuando dicen que va a tener impacto económico, mienten cuando dicen que se van a crear 500 cargos", en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Diplomáticos del Paraguay (ADEP) Noelia López.

"Lo que se va a hacer es formalizar un instituto y las contrataciones seguirán siendo por concurso, según la disposición presupuestaria", aseguró. La senadora sostuvo que el temor a la nueva ley es por un grupo de funcionarios privilegiados que "elige dónde ir".

A favor de la postergación también habló el senador cartista Sergio Godoy, quien mencionó que no hay apuro en tratar el proyecto teniendo en cuenta los cambios sustanciales de más de 100 artículos.

Por su parte, el senador colorado del movimiento Honor Colorado, Arnaldo Franco, se mostró a favor de la normativa diciendo que se encuentra en estudio de las comisiones desde el año pasado y no es una improvisación. Destacó que se pretende terminar con los privilegios existentes dentro de la Cancillería.

La versión del proyecto que incluye el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores señala, entre otras cosas, que los funcionarios escalafonados serán calificados anualmente, con base en los informes que presenten los respectivos jefes de repartición, informe anual de gestión o, en su caso, a las memorias que estos últimos remitan al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el ejercicio de sus funciones. La Junta de Calificaciones apreciará para ese fin otras informaciones o elementos de juicio que estime pertinentes.

Asimismo, en el artículo 13 se menciona que el ingreso de nuevos funcionarios al escalafón solo podrá efectuarse por concurso de oposición y méritos en el rango de Tercer Secretario.

También se determina que el presidente de la República, con acuerdo del Senado, podrá designar como embajador a: a) diplomáticos de carrera con rango de Embajador; b) funcionarios escalafonados diplomáticos que no posean el rango diplomático de embajador; c) funcionarios del MRE que no integren el escalafón diplomático y d) personas de nacionalidad paraguaya natural, que poseen notoria capacidad y versación para ocupar el cargo.

Las designaciones contempladas en los incisos b, c y d no podrán exceder el 50% del total de embajadores designados en el exterior. Mientras que los embajadores designados conforme a los incisos c y d no integrarán el escalafón diplomático.