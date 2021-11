Diplomáticos profesionales rechazan que se cambie ley

“Se habla de aproximadamente 500 personas que podrían ingresar por esta nueva ley en diferentes rangos y escalafones”, advirtió ayer en una rueda de prensa Noelia López, presidenta de la ADEP.

Desde el 2007, el ingreso a la carrera diplomática se realiza a través de un concurso nacional de oposición y méritos.

El proyecto que se tratará hoy en el pleno de Cámara Alta plantea facultar al Poder Ejecutivo para incorporar al escalafón administrativo y técnico del MRE, en el rango y antigüedad que corresponda, “a todos los funcionarios permanentes de la institución, que se encuentren prestando servicios en la Cancillería o en el exterior”, entre otros cambios. Se trata de funcionarios que hasta el presente no han podido ingresar al escalafón diplomático ni al consular, por diversas razones.

Los funcionarios administrativos presentaron una nota al Senado para pedir la postergación del estudio del proyecto, porque consideran que necesitan una ley en particular que crea la carrera administrativa. De hecho, Cancillería había anunciado que presentaría este proyecto y no lo hizo. Según la presidenta de la ADEP, los gremios más importantes de la Cancillería “están en contra” del proyecto presentado por un grupo de senadores que pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores bajo el argumento de “modernizar” el servicio exterior. Entre otros cambios, contempla que se pueda designar en la Jefatura y en cargos consulares a funcionarios del servicio que no posean rango diplomático u otras personas ajenas a la carrera, lo que la ley actual no permite.



Según el proyecto, cualquier persona que se considere versada podría ser cónsul. No cualquiera puede representar al país.



Nosotros no vamos a dejar de luchar por lo que creemos que es justo. La nueva ley planteada no beneficiará al país María Noelia López, presidenta de la ADEP.