“Expresamos que los principales objetivos de esta Asociación son la de promover y fomentar la capacitación en el funcionariado, así como la obtención de beneficios que mejoren la situación de nuestros asociados, en el ámbito académico, profesional y económico. Para llegar a esos objetivos, es necesario trabajar de manera conjunta con autoridades nacionales que permitan la equidad e igualdad de oportunidades, así como el crecimiento de los funcionarios en cuestión”, remarcaron.

Asimismo indicaron que el proyecto genera un amplio debate a nivel nacional, debido a las modificaciones y actualizaciones que generarán un impacto a corto, mediano y largo plazo, en el cumplimiento del deber gremial que les compete.

“Hemos realizado las debidas consultas a nuestros asociados, ya que como representantes del gremio, nos debemos a ellos. Por lo tanto, sometimos a una votación entre los mismos y de manera unánime se resolvió que la Afusec brinda su total apoyo a esta iniciativa legislativa presentada por los senadores Lilian Samaniego, Arnaldo Franco, Eusebio Ramón Ayala, Pedro Arthuro Santa Cruz, Rodolfo Friedmann y Antonio Barrios”, finalizaron.

En contrapartida, la Asociación de Diplomáticos del Paraguay (Adep) se ratifica en la inviabilidad administrativa del proyecto de ley. El proyecto de ley derogaría la Ley 1335 "del Servicio Diplomático y Consular", que se encuentra vigente desde 1999.

“Se habla de aproximadamente 500 personas que podrían ingresar por esta nueva ley en diferentes rangos y escalafones”, advirtió en una rueda de prensa Noelia López, presidenta de la ADEP.

En ese sentido, desde el año 2007 que el ingreso a la carrera diplomática se realiza a través de un concurso nacional de oposición y méritos.

Con el proyecto actual, se podría designar en la jefatura y en cargos consulares a funcionarios del servicio que no posean rango diplomático en la jefatura y en cargos consulares a funcionarios del servicio que no posean rango diplomático u otras personas ajenas a la carrera, lo que la ley actual no permite.

También pretende facultar al Poder Ejecutivo para incorporar al escalafón administrativo y técnico de la Cancillería en el rango y antigüedad que corresponda a todos los funcionarios que se encuentren prestando servicios en la Cancillería o en el exterior.

Los funcionarios que serían beneficiados son aquellos que hasta el momento no pudieron ingresar al escalafón diplomático ni consular, por diversas razones.

La postura de la ADEP es en contra porque cualquier persona que se considere versada podría ser cónsul. “No cualquiera puede representar al país”, expresó.

"Nosotros no vamos a dejar de luchar por lo que creemos que es justo. La nueva ley planteada no beneficiará al país", enfatizó María Noelia López, presidenta de la ADEP.