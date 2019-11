La Comisión de Hacienda del Senado se allanó al acuerdo rubricado entre la presidencia de la empresa estatal a cargo de Luis Villordo, los trabajadores y el Ministerio de Hacienda durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN).

La senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez mencionó que la modificación “es una reprogramación de fondos, respetando los mismos montos, pero readecuando". "Pedimos que se mantenga el mismo monto, pero se respete el acuerdo”, explicó.

El acuerdo consensuado entre las autoridades y los trabajadores, este martes, se trata de una promoción salarial consistente en un subnivel a todos los funcionarios de la ANDE, con excepción de aquellos que ya se encuentran en el subnivel K, el cual es el tope.

El trato también contempla un subnivel adicional a aquellos trabajadores cuyos ingresos se encuentran entre los niveles más bajos y que en los últimos tres años no hayan obtenido más de cuatro subniveles de promoción.

Todos los empleados recibirán un anticipo de G. 250.000 cada uno, que será imputado a la tarjeta gourmet (ayuda alimenticia) para la regularización de las promociones salariales acordadas. Las mejoras salariales entrarán a regir desde enero de 2020.

Según lo acordado, esto se efectuará en el marco de la propuesta realizada por Hacienda al asignar un presupuesto equivalente al 7,3% de reajuste salarial, aprobado en la Cámara de Diputados, lo que significa una reprogramación de unos G. 30.000 millones. El documento pasa nuevamente al estudio de la Cámara Baja.

"No tienen bolas la gente del Ejecutivo"

Durante el debate se generó un mano a mano entre las senadoras Desirée Masi, del Partido Demócratico Progresista (PDP), y Esperanza Martínez. Para Masi, la reprogramación es una "recategorización disfrazada" y responsabilizó al Poder Ejecutivo por ceder a la presión.

"Es una falta de respeto, no tienen bolas la gente del Ejecutivo. Cuando hay gente que no tiene salario mínimo aquí se tiene doble aguinaldo", criticó la senadora.

La legisladora mencionó que este acuerdo general es una discriminación que crea problemas a la hora de tratar el PGN. Además, refirió que a pesar de que el monto a ser destinado es de fuente 30 (ingresos genuinos de la entidad energética), los ingresos de la ANDE son gracias a los consumidores.

"Si el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) con salarios de G. 3 a 4 millones, tiene derecho, los otros tienen más derechos", indicó.

Seguidamente, su colega del Frente Guasu defendió la intención del Gobierno y aclaró que el acuerdo no implica una ampliación presupuestaria.

Martínez apuntó que G. 3 a 4 millones no son suficientes para llevar una vida digna y mencionó que el salario mínimo debe ser de G. 5 millones. Agregó que la reprogramación será para el fortalecimiento de la institución.

Igualmente, defendió el trabajo de los sindicatos. “El trabajador que no se organiza, que no lucha ahí va a estar, sometido a su patrón sea público o privado”, puntualizó.

En respuesta a lo dicho, Masi dijo que el aumento no será para fortalecer a la institución porque no se destinará al mejoramiento del servicio. “Esto no es para fortalecer. No engañemos, me enojo con la gente pererĩ del Ejecutivo”, insistió.

“En un momento de recesión económica hay que mirar el bolsillo de la gente que no tiene ni sueldo fijo”, concluyó.