La jueza Clara Ruiz Díaz fijó para este lunes a las 8.15 la audiencia para sustanciar el recurso de reposición y apelación presentado por la defensa del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro .

Con ello quedó suspendida la audiencia de imposición de medidas prevista para la misma fecha, informó el periodista Raúl Ramírez.

La magistrada debe analizar el recurso de la defensa. En caso de rechazarlo, la decisión quedará en manos del Tribunal de Apelación.

Un incidente de nulidad de la imputación en contra del ex jefe comunal había sido presentado antes de que la jueza admitiera el documento fiscal.

La defensa de Ferreiro accionó argumentando que el acta no señala expresamente los hechos por los cuales se imputa.

Nota relacionada:Defensa de Mario Ferreiro acciona para frenar audiencia

Ferreiro está imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, coacción, coacción grave y tráfico de influencias, en el marco de la causa abierta por el caso de supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), quien dio a conocer este presunto esquema y a los supuestos implicados.

Poco después, se dieron a conocer audios que implican a la ex diputada Rocío Casco, al ex funcionario de la Municipalidad Aureliano Servín, al ex funcionario de la SEN Alfredo Guachiré, entre otros.

Mario Ferreiro denunció posteriormente que Soares planeó un “operativo masacre” contra él para derrocarlo políticamente.

Lea más: Mario Ferreiro pide audiencia en la Fiscalía por audios sobre operativo "masacre"

Tal afirmación supuestamente se pudo constatar a través de grabaciones donde se escucha aparentemente la voz de Camilo Soares anticipando toda la crisis en la Municipalidad de Asunción.