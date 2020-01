Defensa de Mario Ferreiro acciona para frenar audiencia

El ex intendente de Asunción probablemente no acuda a la audiencia fijada para el 3 de febrero.

La defensa de Mario Ferreiro presentó este jueves una reposición con la intención de que la audiencia de imposición de medidas cautelares del ex jefe comunal de Asunción no se lleve a cabo este lunes.

Esto, debido a que todavía no se resolvió un pedido de nulidad de la imputación contra Ferreiro, que planteó su representación legal.

La jueza Clara Ruiz Díaz debe resolver el nuevo recurso planteado. En caso de que sea rechazado, la cuestión caerá en manos del Tribunal de Apelación, informó el periodista Raúl Ramírez.

La magistrada había admitido la imputación de Mario Ferreiro por supuestos hechos de coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, dos días después de la solicitud de nulidad.

Ferreiro es uno de los investigados por el caso de las supuestas cajas de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción.

Todo se inició a raíz de una denuncia de Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), quien dio a conocer este presunto esquema y a los supuestos implicados.

Poco después, se dieron a conocer audios que implican a la ex diputada Rocío Casco, al ex funcionario de la Municipalidad Aureliano Servín, al ex funcionario de la SEN Alfredo Guachiré, entre otros.

El ex jefe comunal denunció posteriormente que Camilo Soares planeó un “operativo masacre” contra él para derrocarlo políticamente.

Tal afirmación supuestamente se pudo constatar a través de grabaciones donde se escucha aparentemente la voz de Soares anticipando toda la crisis en la Municipalidad de Asunción.