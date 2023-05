Santi Peña destaca bono demográfico y dice que jóvenes son "entrenables"

Sobre este último punto, sostuvo que los jóvenes paraguayos "no son los más educados", en alusión al Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) —que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura—, pero sostuvo que son "altamente entrenables".

"La población más joven en Sudamérica en porcentaje de toda nuestra población, una población pequeña, pero una población eminentemente joven que genera un bono demográfico muy importante. Y lo que sabemos es que la población joven paraguaya puede no ser la más educada en términos de la evaluación de PISA, pero son jóvenes que son altamente entrenables", expresó.

Manifestó que su principal desafío como presidente de la República será enfocarse en consolidar la macroeconomía favorable del país, con una inflación baja y unas tasas tributarias atractivas para la inversión.

No obstante, reconoció que todo lo mencionado no será suficiente, debido a que Paraguay necesita traducir esa macroeconomía positiva con beneficios para las sociedades más vulnerables.

"Necesitamos mejorar la economía, el acceso a la vivienda, las redes de protección social, la mejora en el capital humano a través de la mejora en la salud, el acceso a una salud de calidad y una educación que también tiene que ajustarse a los nuevos estándares a nivel internacional en un mundo cada vez más conectado", reafirmó.

Refirió que uno de los ejes con los que trabajará principalmente es la generación de empleo, lo que calificó como una de sus "mayores obsesiones para los próximos cinco años", debido a que considera que el trabajo es la mejor política social que podrá disminuir la inseguridad, la migración y otros flagelos que aquejan a la ciudadanía.

Sin embargo, durante su campaña electoral, Peña había instado a funcionarios de la Itaipú Binacional a que "mojen la camiseta", asegurando que los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado y no por títulos o ser "guapitos".

En la entrevista con el medio argentino, Peña cuestionó la política económica de Mario Abdo Benítez y aseveró que durante su administración "dejamos de crecer" y que fueron "cinco años de estancamiento económico". Ejemplificó que, junto con Bolivia, seguimos teniendo el PIB per cápita más bajo, frente a los demás países de América del Sur.

Sostuvo que siempre fue crítico con el gobierno anterior y que una de las características que tiene el Partido Colorado es la de poder "ser gobierno y ser oposición al mismo tiempo".

Relaciones con Estados Unidos

Por otra parte, Santi Peña aseguró que no existe ningún debilitamiento en las relaciones con el Gobierno estadounidense y que la situación de su líder, el ex mandatario Horacio Cartes —sancionado por Estados Unidos por hechos de corrupción—, no impedirá que trabajen en conjunto en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el fortalecimiento institucional.

"No hubo ningún debilitamiento de la relación. Horacio Cartes es presidente del Partido Colorado, él fue electo por mandato popular para ejercer ese cargo y tanto él como todos los que hemos trabajado con él le hemos pedido que se defienda de estas acusaciones. Él ha negado en reiteradas oportunidades y ha puesto a sus abogados en contacto con las autoridades americanas para que se pueda dilucidar", alegó.

Acotó que la figura de Cartes es "muy importante para la política paraguaya" y elogió su administración en el Gobierno (2013-2018), asegurando que realizó "una lucha total a la corrupción a través de la transparencia, el acceso a la información pública y una atracción de inversiones como nunca antes la habíamos visto".

"Como figura trascendental también tiene la responsabilidad de demostrar y estar a los más altos estándares de consideración y reputación de la ciudadanía. Pero ese es un tema personal de él", añadió.

El electo mandatario adelantó también que las relaciones bilaterales de Paraguay con el régimen de Pekín de China así como con Taiwán serán positivas, debido a que Paraguay siempre se mantendrá como un "país amigo".

En cuanto a sus políticas ante el Mercado Común del Sur (Mercosur), reiteró una vez más que buscará ajustar el bloque "a los nuevos tiempos" y que abogará a que se pueda trabajar en conjunto y no en forma unilateral.

"Tenemos que reconocer también que después de 32 años, nuestros países no son los mismos países que teníamos en el año 91. Por lo cual, tenemos que ajustar el Mercosur a nuestros nuevos tiempos. Hoy dominan gran parte de los negocios en esta parte del continente. Entonces, mi intención es revitalizar el Mercosur, pero creo que siempre vamos a estar mejor unidos como bloque y no tratando de negociar cada uno por su lado", mencionó.

Rutas del narcotráfico

Finalmente, Santiago Peña también afirmó que desde su cargo como presidente buscará reforzar los controles de la ruta aérea que usa el narcotráfico. De acuerdo con lo que había señalado la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y crímenes conexos, es la misma por la que transita el cigarrillo vinculado a Horario Cartes.

"Tenemos que reforzar nuestros controles aéreos para las cargas que vienen y que ingresan desde el norte del país. Los delitos trasnacionales probablemente son los que más se han fortalecido en los últimos años. Hay una fuerte incidencia de estos grupos a nivel local. Creo que esto también requiere un fortalecimiento de las instituciones de control y también fortalecer los organismos que son encargados también de sancionar", enfatizó.

El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Peña, de 44 años, se impuso en las elecciones 2023 frente a Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, y se convertirá en el próximo presidente de la República el 15 de agosto, mientras que su dupla Pedro Alliana asumirá como vicepresidente.