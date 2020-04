No se sabe cuándo se volverá a las clases.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) todavía no define si las escuelas seguirán cerradas por lo que resta del año a causa de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, el representante de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp), Luis Ramírez, manifestó que se deben gestionar nuevos hábitos en la educación virtual o a distancia y que esto debe adecuarse a la realidad de cada localidad.

“Lo que no puede pasar es que haya una educación a distancia y que no se respete la vivencia de una localidad. La educación a distancia también es el cuaderno o el libro”, señaló en contacto con Monumental 1080 AM.

Ante la situación y la crisis generada por el Covid-19, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) firmó un acuerdo con padres y colegios privados para instalar una mesa de supervisión pedagógica y otra financiera para garantizar las clases por el resto del año de manera virtual.

“Si esa herramienta en una zona no llega o genera complicaciones, existen otras más. La educación a distancia no es solo el internet o el teléfono”, aseveró y aconsejó que el traslado “al mundo digital” se debe hacer de forma paulatina y cuidadosa.

En otro momento de la entrevista, mencionó que si la suspensión de actividades educativas se extiende, se tendrá que mejorar el sistema y dejar de “gestionar todo desde la centralidad”.

Por último, lamentó que toda la situación afecte al 80% de los docentes del sector privado. "Lamentablemente muchos colegios tendrán que cerrar, porque de las cuotas hacen para el sueldo de los docentes, quienes quedarán sin trabajo”, puntualizó.

Una de las primeras medidas fue la suspensión de las clases presenciales y el uso de una plataforma, para que las clases puedan seguir, pero varias organizaciones se manifestaron contra esas propuestas.

Esto, debido a que son muchos los estudiantes que no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar las clases virtuales.

Paraguay se encuentra en cuarentena sanitaria hace más de un mes y con medidas restrictivas que se extienden por una semana más. Hasta la fecha, son 213 los casos confirmados de coronavirus y nueve los que fallecieron a causa de la enfermedad.