Ramón González Daher se presenta ante la Fiscalía

El ex dirigente deportivo llegó al lugar, pero no hizo declaraciones a la prensa e ingresó rápidamente a la oficina donde se le espera. Llegó en compañía de su abogado, Fernando Bogarín. El ex dirigente está imputado por usura y lavado de dinero.

Su defensa compiló los documentos necesarios para la audiencia indagatoria y también copias para el ejercicio de la defensa, según habían anunciado este jueves. Ya desde tempranas horas de este viernes se los esperaba en la Unidad, pero ambos se hicieron esperar.

González Karjallo está imputado por lavado de dinero. Él también llegó segundos después de su padre al Ministerio Público.

La Fiscalía pidió la prisión de González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, ante el riesgo de que obstruyan la investigación. La audiencia de imposición de medidas está fijada para el 22 de noviembre.