Presunto ladrón entregado por ciudadano ya tenía orden de captura

La fiscala Laura Ávalos señaló a Radio Monumental 1080 AM que Derlis Ramón Gómez Centurión, de 20 años, conocido como Derlis'i, quien fue entregado el martes último al Ministerio Público por un ciudadano, ya poseía una orden de captura por un hecho de hurto simple, causa por la que fue liberado.

En ese sentido, indicó que decidió imputarlo también por hurto agravado, por la causa que se hizo viral y por el antecedente con el que ya se contaba sobre el mismo.

Lea más: Entregó a presunto ladrón y ahora es denunciado por tortura

No obstante, Derlis'i quedó en libertad por la primera causa, donde fue sindicado de hurtar una motocicleta y posteriormente abandonarla en las inmediaciones, mientras que la jueza aún no resolvió las medidas sobre la nueva imputación.

https://twitter.com/AM_1080/status/1624035705625145344 Jueza liberó a presunto ladrón atrapado por vecino



"Él cuenta con dos causas. No sé con qué fundamentos lo liberó la jueza, pero tengo entendido que ella resolvió el primer caso que es hurto simple, no el segundo (hurto agravado)", dice la fiscal Laura Ávalos.#AM1080 pic.twitter.com/SSGsnzVLf7 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 10, 2023

“En la causa viralizada, el ciudadano denunció el hurto de dinero de su vehículo y que tenía pruebas, con promesa de acercar los videos en la fecha. Eso es lo que tengo”, explicó la fiscala.

El ciudadano que detuvo al hombre ahora teme represalias contra su familia. Además, indicó que fue denunciado por tortura y secuestro.

“En el video se observa perfectamente que él robó. Ahora está libre y mi esposa tiene miedo para ir a la despensa. Tengo una hija de ocho meses. Imaginate que quiera tomar represalias", manifestó a Radio Monumental 1080 AM.

Los hechos

La víctima detalló que todo el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Indicó que, tras el hecho, fue hasta un lugar donde presuntamente se vende droga en la zona para encontrarlo, ya que Derlis Ramón Gómez Centurión, de 20 años, llamado Derlis'i, es conocido en la localidad por sus andanzas en este campo y por los supuestos robos.

Una vez en el lugar, al encontrarlo y utilizando una pistola de aire comprimido, el afectado le exigió que le devuelva el dinero sustraído del vehículo, pero el joven ya no contaba con el monto, por lo que le pidió al hombre que lo lleve hasta otro expendio de drogas, también en San Antonio, para conseguir el dinero.

Entérese más: Jueza libera a presunto ladrón atrapado por vecino en San Antonio

En ese lugar, comenta el ciudadano, el presunto ladrón le requirió a una persona que le pague por unas ruedas de motocicletas que, según expresó, le había llevado hace unos días.

“Lo que yo no entendí es que, en realidad, me estaba llevando a la 'boca del lobo' para que su amigo me pueda salir con un arma”, comentó a Radio Monumental 1080.

Al respecto, el ciudadano explicó que la citada persona efectivamente ingresó a su vivienda y comenzó a cargar una pistola, posiblemente calibre 22, por lo que al percatarse de esta situación, decidió retirarse del lugar, acelerar y llevar al joven hasta la Fiscalía, donde lo entregó y presentó las pruebas contra él.

Sin embargo, Derlis'i fue liberado horas después por la jueza de Lambaré, Ana María Esquivel.