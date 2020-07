La firma había traído insumos médicos y equipos de bioseguridad de China que en su mayoría no reunían los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria ya había abonado el 20% del monto total de este lote.

En ese sentido, la CESC aseguró que no hay pérdidas económicas o perjuicio patrimonial en el caso y que el monto del anticipo en la compra de productos chinos que fue anulada está en pleno proceso de recuperación legal.

“Devolver el dinero no significa reparar el daño, el hecho punible no desaparece. Como ejemplo, cuando un ladrón roba, la víctima solo pide que él devuelva lo que robó y no haya sanciones, pero el robo continúa ahí, no desaparece. Lo mismo sucede en el Estado”, explicó la diputada.

La legisladora del Partido Patria Querida (PPQ) indicó que esperan que la Fiscalía continúe investigando el hecho y dé una respuesta a la ciudadanía sobre el caso.

“No se devolvió aún el dinero y tenemos casos en los que el Estado es el que al final termina demandando nuevamente para recuperar. No podemos aún afirmar que no exista daños patrimoniales, estoy en desacuerdo”, refirió.

Ante esta situación, la parlamentaria destacó que gracias al control ciudadano y legislativo se logró detectar la irregularidad en el proceso, por lo que ahora se aguarda un resultado favorable por parte del Ministerio Público.

En abril pasado, la diputada Vallejo presentó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta importación de medicamentos bajo el amparo de documentación falsa por parte de la empresa Imedic, proveedora del Ministerio de Salud en el marco de la pandemia del Covid-19.

Rechazo de insumos

El pasado 18 de abril llegó el avión carguero con las compras de insumos que fueron realizadas por importadores locales en China. Hasta el momento, Salud Pública ya abonó el 20% del monto total de este lote.

Esta primera entrega consistió en 12.000 protectores faciales, 9.000 protectores oculares, 1.800.000 mascarillas quirúrgicas, 48.000 trajes de protección biológica, 510.000 máscaras N95 y 15 camas hospitalarias.

Esta entrega fue totalmente rechazada debido a que no cumplía con las especificaciones técnicas de los elementos solicitados, por lo que fueron devueltos para que el proveedor Imedic pueda subsanar la situación.