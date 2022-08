Pese a acusaciones de EEUU, Peña no ve motivos para apartarse de Cartes

El precandidato a presidente Santiago Peña vio como innegociable apartarse de la figura del ex mandatario Horacio Cartes , incluso en el hipotético caso de que Estados Unidos tenga la intención de mandarlo preso, tras haberlo declarado significativamente corrupto, según manifestó a Monumental 1080 AM.

El entrevistador recordó el caso en el que el ex presidente Juan Carlos Wasmosy le soltó la mano a Lino César Oviedo y lo mandó preso, por lo que consultó a Peña si Estados Unidos tuviera una intención similar soltaría la mano a Horacio Cartes para poder gobernar sin su figura.

“Yo soy parte de un equipo y el líder de ese equipo es Horacio Cartes, hoy candidato a presidente del Partido Colorado. No encuentro ninguna razón, tanto por mi propia experiencia como ministro como en el ámbito privado, no encuentro ninguna razón, ninguna, de por qué yo tendría que darle la espalda al señor Horacio Cartes”, remarcó Peña.

De igual manera, dijo que le cuesta creer que él también pueda ingresar a la lista negra de los Estados Unidos, pero que de ocurrir, le sorprendería muchísimo, ya que no encuentra absolutamente ningún motivo o causa y aseguró que siempre se manejó con mucha transparencia, ética e integridad en los cargos públicos que estuvo.

Sobre las recientes declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el programa Políticamente Yncorrecto, que se emite por Telefuturo, dijo que no le sorprende el anuncio del mismo de que no habrá abrazo republicano tras las internas.

“No me sorprende, es lo que él viene repitiendo cada vez con mayor insistencia, pero la verdad que esto no es una sorpresa para un Mario Abdo quien en el 2017, cinco años atrás, con quien me tocó competir, dijo de todo, que no se iba a abrazar con Cartes, y después hizo campaña con Cartes, es más, grabó un spot publicitario pidiendo votos para Cartes como senador”, expresó.

También aseguró que Abdo Benítez no tiene palabra y tampoco credibilidad. “La lista 1 le hizo ganar a él, porque si miramos los resultados del 22 de abril del 2018, él no conquistó votos por fuera del Partido Colorado, él unió sus votos con los que conseguí yo en las internas de la ANR”, sostuvo.

De igual manera, sostuvo que es pretensioso hablar del “equipo” de Abdo Benítez, cuando a todas luces se ve que se alejó del equipo que le hizo llegar a la Presidencia y que hoy el movimiento Colorado Añetete no existe y que incluso dejó de existir el 15 de agosto del 2018, cuando cada uno fue por su liderazgo independiente.

“Por eso cuando necesitan inscribir una candidatura, ahí nace Fuerza Republicana como una iniciativa de Hugo Velázquez, él era el aglutinador, hoy ya no está Velázquez como candidato y Mario Abdo Benítez quiere sumarse como líder, pero el ya no es un líder”, aseguró Peña.

Acusa a Mario Abdo de no tener las condiciones para debatir

El ex ministro de Hacienda acusó a Marito de no tener las condiciones para sentarse a debatir con el periodista Luis Bareiro, ya que sostiene que generó un mar de dudas sobre su gestión al decir que no puede asegurar que sus colaboradores no se hayan llenado los bolsillos durante la pandemia.

Seguidamente, afirmó que la victoria de Abdo Benítez fue el resultado de una coyuntura y que su legado está dado por la falta de gestión, incluso, dijo que el hecho de que se haya alejado de las elecciones municipales significó una gran victoria para el Partido Colorado.

“Yo estoy convencido, creo que el Partido Colorado está más fuerte de lo que se percibe y que la Concertación está mucho peor de lo que se percibe, pero obviamente estamos en el campo de la especulación”, mencionó.

Juicio político a Sandra Quiñónez

También afirmó que Abdo Benítez se colgó en el año 2012 de Cartes para llegar a ser senador y que incluso era un abanderado del movimiento, hasta que no fue elegido como candidato a presidente del Partido Colorado.

“A partir de ahí él se aleja del partido por una pretensión personal y no por una diferencia ideológica, doctrinaria o de gestión”, aseveró, tras críticas de Abdo Benítez al proyecto de Cartes y decir que no tiene pruebas, pero tampoco dudas de que Cartes paga USD 50.000 a más de 50 diputados para manejar la Justicia.

Peña, por su parte, acusó a Abdo Benítez de haber ofrecido USD 50.000 a Basilio Bachi Núñez para votar a favor del juicio político de Sandra Quiñónez.

“No tiene pruebas como tampoco dudas, yo como ciudadano no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Mario Abdo Benítez es el presidente más corrupto del Paraguay”, remarcó.

Entre otras cosas, adelantó que el abrazo republicano será más rápido y más verdadero en estas elecciones generales, ya que los 45 diputados y 80 diputados tienen las mismas chances de entrar y van a tener que salir a buscar votos y muy difícilmente saldrán a pedirlos para la oposición, ya que no tienen el puesto asegurado.

Anunció que, basándose en los votos de las elecciones municipales, el Partido Colorado podría lograr 25 o 27 escaños en el Senado, logrando una de las más grandes mayorías en toda la historia de la Asociación Nacional Republicana.

Acuerdo de "impunidad con Efraín Alegre"

El precandidato cartista y directivo del Banco Basa mencionó que la empresa de Abdo Benítez le vende a todas las empresas contratistas del Estado y que pasó a facturar de USD 2 millones a USD 100 millones y toda su vida vivió del Estado.

“Oh, coincidencia, su candidato Arnoldo Wiens siempre fue su candidato a presidente y finalmente se pudo sacar de encima a Velázquez y ponerle a su primera opción”, consideró.

Para Peña, no existen dudas de que Abdo Benítez tiene charlas con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y principal figura de la Concertación, Efraín Alegre. “Y es un rumor que tiene conversación y se tiene un acuerdo de impunidad”, dijo.

“Los resultados están a la vista, en ese sector minoritario del Partido Colorado están desesperados de que vengan a auditar y mirar todo lo que hicieron en los últimos 5 años y la oposición que no puede generar un discurso cohesionado, la única visión es ganarle al Partido Colorado”, respondió.