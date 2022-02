Paraguayo en Ucrania intentó volver al país antes del ataque de Rusia

#AHORA Conversamos con un futbolista paraguayo en Ucrania.

''No está buena la situación, desde el primer momento el club me dijo que vuelva a mi país, que vea la forma. Se me complicó, hoy iba volver, pero se cancelaron todos los vuelos'', expresa.#TelefuturoPy #DiaADiaPy pic.twitter.com/BbCwLn15KW