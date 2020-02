Padre de Fernando Báez Sosa confía en la Justicia argentina

"Confío en la Justicia, si no hacemos Justicia con lo que le pasó a Fernando, entonces no tiene sentido estar más en esta tierra", expresó en una entrevista exclusiva con Radio Monumental 1080 AM.

Pidió a los magistrados que se haga justicia, "con la más dura pena que pueda haber, pena máxima" y dijo que si hubiera pena de muerte lo pediría sin dudarlo. Afirmó que hay pruebas que deberán ser mostradas en el día del juicio.

Comentó que tiene el apoyo de los políticos argentinos de turno, quienes le llaman y quieren ir a visitarlos; sin embargo, por ahora no aceptaron porque aún no se encuentran bien.

Reciben apoyo desde Paraguay

Aseguró que también reciben apoyo del Gobierno paraguayo y de sus familiares de Carapeguá y Asunción, quienes se turnan para ir junto a ellos a Argentina.

"A nosotros nos sacaron la vida, es difícil explicar cómo nos sentimos, el dolor que tenemos, mi mujer y la familia de Fernando, que son muchos, la más numerosa está en Paraguay, en la zona de Carapeguá y Asunción", expresó.

Fernando, en varias ocasiones, visitó la ciudad de Carapeguá, en el Departamento de Paraguarí, sobre todo en Navidad y en sus vacaciones.

Tenía previsto hacer una visita este mes de febrero con sus padres a Carapeguá para visitar a sus familares.

"Tengo mucha rabia, mucho dolor", confesó.

Afirmó que nunca podrá superar el dolor de la pérdida de su hijo y que tratarán de vivir con eso.

El paraguayo relató que vio un video cuando estaban todos dentro del boliche Le Brique en Villa Gesell y que un amigo suyo salpicó con su bebida a uno de los rugbiers, por lo que se inició una gresca y Fernando fue a defender a su amigo.

Dijo que primero sacaron del lugar a los rugbiers y luego a su hijo.

"Tengo mucha rabia, el dolor se convierte en rabia, impotencia, como paraguayo ya sabrán cómo se porta cuando a uno le tocan el hijo, espero que la Justicia haga su trabajo", manifestó.

En otro momento, aseguró que Fernando nunca tuvo problemas con nadie, que en varias ocasiones fue víctima de robos; sin embargo, jamás levantó una mano.

"Fernando no era violento en ningún momento, no le gustaba la pelea, yo le llevé para que practique karate, boxeo, pero nunca me aceptó, no le gustaba", recordó.

Recibió el llamado del papa Francisco

Silvino Báez relató que fue una sorpresa haber recibido la llamada del papa Francisco, días atrás.

"Sonó el teléfono, atendí, pero no salía clara la llamada, le pregunté quién era, puse bien mi teléfono contra el oído e identifiqué la voz del Papa. Entonces, llevé el celular en la mesa, puse en voz alta, escuchamos con mi señora, fue muy consolador, para nosotros fue un bálsamo en el alma, estábamos destruidos, sentimos paz, tranquilidad", acotó.

El papa Francisco les manifestó que entendía el dolor y les manifestó su apoyo.

"Creo mucho en Dios, quiero que me ayude a perdonar, pero tengo la rabia encima y no puedo", expresó.

Por último, comentó que espera que los abogados hagan lo mejor que puedan para que estas personas paguen lo que le hicieron a su hijo.

10 imputados

Un total de 10 jóvenes están acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. La pena prevista para todos los involucrados es prisión perpetua.