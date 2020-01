Padres de joven asesinado por rugbiers en Argentina expresaron su dolor

La madre del joven Fernando, de 19 años, quien fue brutalmente golpeado hasta la muerte, en horas de la madrugada del sábado a la salida de un boliche de nombre Le Brique, manifestó que no puede creer lo que pasó y que su hijo era todo para ella.

Lea más: Hijo de paraguayos fue asesinado en Argentina

“Fernando era mi todo; mi vida; no tengo palabras; era todo; buen hijo, no puedo creer lo que nos pasó, un par de asesinos me arrebataron a mi niño. Que se haga justicia, a mi hijo lo cagaron a golpes hasta matarlo", expresó a Infobae la mujer.

El padre, por su parte, expresó al medio C5N que se siente destrozado y que Fernando era el único hijo que tenían. “Era el futuro de nuestra familia, lo hicieron pedazos. Yo vivía para él y su mamá también”, explicó.

Comentó que el fiscal dijo que pondría todo su empeño para que se esclarezca el crimen y que paguen los culpables. "A mi hijo lo mataron como a un animal”, remarcó.

Asimismo, explicó que su hijo lograba lo que se proponía y que ya había juntado su dinero varios meses antes para ir de viaje con sus compañeros de secundaria, para posteriormente volver a su ciudad y estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

“Intenté hacer todo lo posible para que él tenga un futuro, laburamos de lunes a lunes. Él quería ser estudiante de leyes y recibirse de abogado y ese era su sueño y el de nosotros”, lamentó.

Así también, señaló que su novia fue la que les dio la noticia, ya que ella se encontraba con el joven bailando, pero en un momento de la noche al parecer fue sacado por los guardias de la discoteca en la que estaban y quedó solo.

Entre tanto, confesó que hasta el momento no puede ver las imágenes que circulan en las redes sociales sobre la agresión, porque no le da el corazón para tanto y porque aún tiene muchos trámites para hacer, pero que en algún momento lo hará.

Por el hecho fueron detenidos Matías Franco Benicelli, de 20 años; Ayrto Michael Villaz, de 20; Macimo Pablo Thomsen, de 20; Luciano Pertossi, de 18; Lucas Fidel Pretossi, de 20; Alejo Milanesi, de 20; Tomás Enzo Comelli, de 19; Juan Pedro Guarino, de 19; Ciro Pertossi, de 19; Blas Sinalli, de 18; y Pablo Ventura, de 20, todos ellos jugadores del barrio bonaerense de Zárate.

Desde la Unión Argentina de Rugby emitieron un comunicado en el que lamentan profundamente el fallecimiento del joven y expresan su solidaridad con los familiares, a la vez de calificar de aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera.

Embed "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera". — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) January 19, 2020

En ese sentido, adelantaron que redoblarán esfuerzos y generarán un programa específico de concientización para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, independientemente de que no sea una responsabilidad exclusiva del deporte.

“Nuestro juego convive con el contacto físico desde muy temprana edad, pero siempre dentro de un claro reglamento. Quienes no lo entiendan de esta manera y usan su fuerza física en detrimento de otro no representan nada del rugby ni sus valores. Son la cara más cruel de un flagelo que atañe a toda la sociedad”, remarcaron.