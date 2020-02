El ex diputado y abogado Óscar Tuma señaló que quiere ser intendente de Asunción y que está trabajando por una candidatura por Honor Colorado. Sin embargo, aclaró que el movimiento aún no definió una candidatura, ya que de confirmarse la unidad con el movimiento Colorado Añetete se buscará una chapa única de consenso.

"Surgió el comentario de no habilitar chapa de Honor Colorado ni de Añetete y generar una chapa de la unidad, pero no hay nada definido. Si se da la unidad, lo lógico sería tener un solo candidato dentro de la unidad. No puede existir una candidatura (del movimiento) si no termina de definirse la unidad", comentó Tuma en entrevista con radio Monumental 1080 AM.

El jueves, el diputado Hugo Ramírez anunció oficialmente su precandidatura por la Intendencia capitalina, también por el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Las negociaciones por la chapa colorada a las elecciones municipales de este año se dan en medio de la llamada operación cicatriz, en la cual Honor Colorado y Colorado Añetete buscan saldar sus diferencias para llegar juntos a los comicios.

"La unidad se genera para tener candidatos únicos y tener una ventaja electoral. De nada sirve que tengas una unidad partidaria y Martín Arévalos vaya por su lado, Julio Ullón por su lado, Hugo Ramírez por su lado y yo por mi lado", aseguró Tuma.

En ese sentido, aclaró que la unidad por la que se está trabajando incluye a los dos principales movimientos partidarios, no a los demás. Señaló que el diputado Arnaldo Samaniego está operando de forma independiente y trabajando por la candidatura de Juan Manuel Brunetti para la Intendencia.

También mencionó que el senador Enrique Riera está conformando equipos políticos en todo el país y que el actual intendente asunceno, Óscar Nenecho Rodríguez, probablemente irá por el rekutú.

"Mario Abdo no cumplió con nosotros"

Por otro lado, Tuma contó que en el 2013 entró a la ANR a través de la agrupación liderada por Cartes y que en el 2015 creó su propio movimiento para pugnar por una candidatura a intendente. En las elecciones generales del 2018, su equipo político decidió apoyar a Mario Abdo Benítez en las internas partidarias y el ahora primer mandatario no cumplió con su palabra con ellos, aseguró.

"Con nosotros no se cumplió, con todos los demás sí. El porqué hay que preguntarle al presidente. Creo que colaboramos e hicimos muchísimo más por el proyecto que muchos que ocupan algún cargo", expresó el ex parlamentario.

Sobre el punto, afirmó que Abdo Benítez le prometió una mayor participación en el Gobierno, cosa que no se dio. Tuma responsabilizó al actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos.

Al ser consultado si el compromiso del presidente era una consejería en la EBY y la asesoría jurídica y fue Nicanor quien lo vetó, Tuma respondió: "Por ahí viene la cosa".