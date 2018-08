Óscar González Daher minimiza escraches y dice estar tranquilo

El legislador primero evadió a los trabajadores de la prensa, pero luego volvió para dialogar. No obstante, dijo que no respondería a las consultas que no eran de su agrado. "Yo les voy a hablar de lo que yo quiero", indicó el parlamentario, según informó la periodista de Última Hora Diana González.

Sobre las manifestaciones que se registraron en los últimos días frente a su domicilio, en la ciudad de Luque, González Daher aseguró que no se encuentra enterado de los escraches pero que, no obstante, está con la "conciencia tranquila", como había señalado en ocasiones anteriores.

Podés leer: Óscar González Daher dice tener la conciencia tranquila

"Eso es normal (protestas), la verdad que yo no he visto ninguna manifestación porque no estoy por Luque, pero las manifestaciones son normales, por qué no", expresó.

Lea más en: Luque: Vuelven a escrachar a Óscar González Daher

Al ser consultado sobre lo ocurrido con el diputado de Añetete José María Ibáñez –quien renunció por la presión ciudadana tras el escándalo del caso de sus caseros de oro– y si eso podría hacerlo perder su banca, también dijo que se encuentra tranquilo.

"Lo de Ibáñez creo que es una cosa distinta, pero ustedes saben que la política es cambiante, lo único que les puedo decir es que yo estoy tranquilo y estamos siendo investigados. Vamos a esperar, primero, el resultado de la investigación", sostuvo.

Te puede interesar: González Daher está preocupado y con miedo de perder su investidura

Óscar González Daher fue expulsado del Senado en el periodo legislativo anterior, luego de que se dieran a conocer a través de los medios de prensa unos audios filtrados que daban cuenta del tráfico de influencia que ejercía como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

A pesar de ello, integró la lista de candidatos a senadores del movimiento Honor Colorado para las elecciones generales pasadas, por lo que el pasado 30 de junio volvió a jurar como congresista.

Tanto González Daher como el senador Jorge Oviedo Matto (Unace) fueron imputados por tráfico de influencia por el caso de los audios del JEM, pero la investigación no avanza en la Justicia. Por esa razón, desde hace varios días se realiza una serie de manifestaciones exigiendo la renuncia del cuestionado político luqueño.

Nota relacionada: Incidente con barrabravas en escrache a Óscar González Daher