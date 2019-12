Operativo Patrón: Llanes busca desmarcarse de abogada de Messer

Abordada por esta cuestión, la ministra aseguró que no tuvo ningún tipo de comunicación con la abogada del cambista de los cambistas, Leticia Bóbeda. "No hay conversaciones con ella, no tengo una amistad con ella", aseveró en contacto con Monumental 1080 AM.

Llanes explicó que cuando era titular de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), solo hubo un pedido de informe sobre las propiedades de Dario Messer.

La ministra de la Corte indicó que "evidentemente son conjeturas o emulaciones de ella (Bóbeda) con relación al caso que tenía con su cliente" y considera que nombrarla fue un argumento para convencer a su cliente.

Carolina Llanes aparece involucrada en las presuntas negociaciones para la frustrada entrega ante la Justicia paraguaya de Messer, según el expediente completo de investigación de la Policía Federal brasileña sobre el operativo Patrón, al que Última Hora tuvo acceso.

En las conversaciones con Dario Messer (a través de mensajes por WhatsApp) Leticia informa que la nueva titular de la Senabico es su amiga desde hace años y ella va a aceptar el juicio civil relacionado al doleiro, destaca el informe policial.

Además, la abogada señaló que Llanes es una persona cercana al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Así también, Bóbeda figura entre los procesados por el operativo Patrón, y cuenta con una orden de detención firmada por un juez federal de Río de Janeiro.

Más del caso

Dario Messer estaba escondido en el departamento de un amigo cuando quedó detenido. El cambista es sindicado como el líder del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil.

También está imputado en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal, junto a su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente Horacio Cartes, y el empresario Adolfo Granada Cubilla.