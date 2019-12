Messer pidió que Marito le garantice la no extradición

Instrucciones. Messer le dice a EduardoPY (no identificado) que entregue 100 mil dólares a la abogada Leticia Bóbeda, pero que no le revele “el origen” del dinero.

El mensaje del Doleiro dos Doleiros (lavador de dinero) Darío Messer denotaba muchas dudas y preocupaciones:

“¿Ese ministro va a garantizar que: 1) me quedo cinco meses en Viñas Cué, bien cómodo y después libre en Paraguay; 2) van a devolver las empresas a mis manos; 3) van a rechazar mi pedido de extradición; 4) van a acabar con (Rodolfo) Friedmann y su comisión (de investigación sobre el caso Messer en el Congreso)? ¿Es así? ¿Y la presión de Brasil? ¿Usted cree que se puede confiar 100%? Si me expulsan o no cumplen, es mi vida de la que estamos hablando”.

Así escribía desde su escondite, a través de mensajes de texto en la aplicación WhatsApp a su abogada paraguaya María Leticia Bóbeda Andrada, según revela con mayores detalles el expediente completo de 181 páginas de la Policía Federal brasileña sobre el Operativo Patrón-Lava Jato, al cual Última Hora ha tenido acceso.

La comunicación fue hecha luego de que Mario Abdo Benítez asuma el gobierno en agosto de 2018, en reemplazo de Horacio Cartes. El ministro al que Messer se refiere en el chat es el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con quien presuntamente la abogada Bóbeda había estado negociando un plan de entrega del Doleiro prófugo ante la Justicia paraguaya, solicitando ventajas o garantías para evitar ser extraditado al Brasil y no perder gran parte de sus empresas y bienes en el Paraguay.

“Claro que no es una decisión fácil, pero no tuvimos nunca una oportunidad así”, le explicó la abogada Bóbeda.

“Pero, ¿no puede ser una trampa?”, preguntó Messer, quien antes había mencionado un clásico refrán: “Cuando la limosna es grande, el santo desconfía”. La abogada respondió: “Y todo es posible, pero no creo. A Luiz le va a cobrar 600 mil (supuestamente se refería al traficante brasileño Luiz Henrique Boscatto, quien según el informe policial de la Federal habría evitado su extradición pagando coimas a las autoridades paraguayas) y está feliz con eso”.

Entonces, Darío Messer preguntó, refiriéndose a Villamayor: “Pero, ¿él puede garantizar que no me van a expulsar, solo si él habla con Marito? ¿Sí? ¿Para rechazar la extradición?”.

La abogada contestó: “Y el que tiene la potestad de decidir expulsiones es el Ministerio del Interior, porque Migraciones depende del Ministerio del Interior, y sí, Marito es el presidente, pero él no manda nada acá”.

EN BUSCA DE SALIDAS

La orden de prisión contra Darío Messer por lavado de dinero se dictó en Brasil en mayo de 2018, cuando el Doleiro estaba en Paraguay. Cuando la Justicia paraguaya también lo consideró prófugo, se ocultó en la estancia de su socio y cómplice Roque Silveira en Canindeyú y luego en la de su también socio y cómplice Antonio Joaquim da Mota, en Amambay.

En junio de 2018, por recomendación de Silveira, Messer contrató a la abogada Leticia Bóbeda “para servir sus intereses en el Paraguay, algunos de naturaleza ilícita”, según destaca el expediente de la Policía Federal. La elección fue porque la profesional, hija del ex senador José Manuel Bóbeda, tenía “fuertes influencias en el Gobierno paraguayo”.

“A partir de diciembre de 2018, Leticia Bóbeda comenzó a ocultar 100.000 dólares de Darío Messer en un cofre (caja fuerte) para el pago futuro de un supuesto acuerdo”, destaca el documento.

El 18 de marzo de 2019, Leticia le informó por chat a Messer que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, “tiene la intención de negociar y presentar beneficios por su presentación ante la Justicia paraguaya a cambio de 2 millones de dólares a título de ventajas indebidas”. El expediente completo de la Federal revela con muchos detalles cómo fueron las negociaciones para hallar salidas a la situación de Messer y reproduce más impresiones de pantalla de las conversaciones mantenidas de las que se han revelado hasta ahora en la prensa.

El Doleiro buscaba una salida a su situación, entregándose tras una negociación a la Justicia paraguaya, a cambio de que no lo extraditen al Brasil, lo mantengan por poco tiempo en prisión y le devuelvan sus empresas y bienes confiscados.

Para ello esperaba tener el mismo trato que, presuntamente las autoridades paraguayas le habían brindado a otro criminal brasileño procesado, Luiz Henrique Boscatto, que finalmente no llegó a ser extraditado porque habría pagado una supuesta coima de 600 mil dólares.

HASTA EL PRESIDENTE

“Usando el ejemplo de Luiz Boscatto, Leticia Bóbeda intenta convencer a Darío Messer a hacer un acuerdo para presentarse a las autoridades paraguayas, quedando cinco meses preso, para luego gozar de la libertad sin ser extraditado”, sostiene el informe.

Sin embargo, el Doleiro se mostró desconfiado de los políticos paraguayos y le preocupaba tener que pagar 2 millones de dólares sin garantía suficiente. Fue cuando la abogada le comunicó que ya no iba a ser necesario pagar coima, pues iba a surgir “una orden de arriba” y la extradición sería juzgada “en el mismo tribunal que el de Luiz (Boscatto), realizado por el juez José Delmás y ya no por el juez Otazú”, según el documento policial brasileño.

Una victoria política

“En cuanto al ministro del Interior (Villamayor), él no tenía la intención de recibir dinero, pues (la detención de Messer) sería una victoria política, que valdría más que el dinero”, explicó la abogada Bóbeda en otra comunicación con el Doleiro, según destaca el expediente.

“Leticia Bóbeda argumenta que el presidente del Paraguay (Mario Abdo Benítez) habitualmente atiende a los pedidos del ministro, que es la autoridad en lo que concierne a la inmigración y la extradición”, agrega el documento de la Federal.

El relato de las negociaciones incluye otros tópicos ya revelados, como la comunicación en que el propio Messer le pidió a la abogada que hable con el senador colorado cartista Sergio Godoy, presuntamente por indicación del ex presidente Horacio Cartes, para que lo ayude en el proceso.

Godoy sin embargo se mostró renuente a hablar por teléfono con Messer, por temor a ser grabado, según indica el informe.

El otro detalle aún no suficientemente aclarado fue la intervención de María Lorena de Barros Barreto, quien presuntamente intervino como nexo con el ministro Villamayor, junto con el entonces secretario privado del mismo, José Bogado.

OTRO INTERMEDIARIO

Un dato relevante tiene que ver con un mensaje de chat en que Darío Messer le pide a un contacto catalogado como EduardoPY (según la Policía no pudo ser totalmente identificado) que entregue 100 mil dólares a la abogada Bóbeda, sin revelar el origen del dinero.

“Esa entrega fue confirmada por Leticia Bóbeda, que dijo haber guardado los 100 mil dólares de Darío Messer en una caja fuerte. Posteriormente, con Roque Silveira, Darío Messer dijo que esos 100 mil dólares eran para un pago ‘cuando cambien los administradores’, lo que sugiere el pago de ventajas indebidas cuanto a algún acuerdo”, precisa el informe policial.

En la continuidad del proceso de las negociaciones, otras reproducciones de los chats entre Darío Messer y su socio y protector Roque Silveira demuestran que el Doleiro ya no confiaba en su abogada. “Quería consultarte sobre Leti, ya estoy cansado de estar escuchando historias (historiñas) de ella”, le dijo Messer (Marcelo) a “Pedra” (Roque).

“Yo le di 50 (dólares) en diciembre (2018) y le di 100 que ella dice que está en el cofre, para cuando cambie el administrador (juez). Ella entró con esa acción civil en diciembre, dijo que iba a resolver en un mes y vuelta y media me cuenta una historia (historiña)”, reclamó Messer.

Roque aconsejó despedir a la abogada, aunque pidió pensar bien en el caso, con prudencia. “No tengo ninguna prisa en despedirla y también no quiero perder ese dinero que ella tiene consigo”, respondió el Doleiro.

La abogada Leticia Bóbeda negó las acusaciones y reclamó que la Fiscalía brasileña editó sus conversaciones con Messer.

La abogada mencionó a Llanes en el “arreglo”

La actual ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, aparece también involucrada en las presuntas negociaciones para la frustrada entrega ante la Justicia paraguaya del Doleiro Darío Messer, cuando estaba prófugo, según el expediente completo de investigación de la Policía Federal brasileña sobre el Operativo Patrón - Lava Jato, al que Última Hora ha tenido acceso.

La doctora Llanes, quien en ese momento ocupaba la titularidad de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), fue mencionada por la abogada Leticia Bóbeda, representante legal en Paraguay de Darío Messer, como una de las personas que podían ayudar para que el prófugo obtenga facilidades en caso de entregarse.

“En las conversaciones con Darío Messer (a través de mensajes de texto por WhatsApp) Leticia informa que la nueva titular de Senabico, Carolina Llanes, es su amiga desde hace años y ella va a aceptar el juicio civil relacionado al Doleiro”, destaca el informe policial.

“Además de eso, Leticia revela que Carolina es una persona próxima al presidente de la República del Paraguay (Mario Abdo Benítez), permitiendo el conocimiento de sus intenciones”, agrega el documento, dando a entender que la abogada pensaba utilizar a la ahora ministra como una especie de informante para ayudar a la causa de su cliente prófugo de la ley.

PROCESADA. La abogada Leticia Bóbeda es una de las personas de nacionalidad paraguaya que están incluidas entre los procesados por el Operativo Patrón - Lava Jato, con orden de detención firmado por un juez federal de Río de Janeiro.

La misma negó la acusaciones y se puso a disposición del Ministerio Público paraguayo para colaborar con las investigaciones. Acusó a los fiscales brasileños de haber editado y manipulado sus conversaciones telefónicas.

“Entregué al Ministerio Público mi teléfono celular, que es lo que me atañe a mi, porque me atribuyen mensajes en donde le dan un contexto y un sentido que no son, no tengo nada que ocultar, vengo con la verdad”, destacó la profesional del derecho.