Operativo North 2: Hay 19 personas sin identificar en audios con narcos

En ese sentido, dijo que hasta el momento unas 19 personas no fueron identificadas en los audios que sirvieron de base para la detención de los policías.

Asimismo, indicó que el caso llevó un año y siete meses de investigación y que en los audios recabados no hablan de montos pagados a los agentes policiales, pero sí constan las cifras en los cuadernos que fueron recolectados como parte de los procedimientos.

Así también, señaló que se incautaron celulares y documentos con la esperanza de que surjan más elementos contra los sospechosos en el caso.

En ese sentido, manifestó que también cuentan con la lista de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Policía Nacional que estuvieron trabajando en el Departamento de Amambay durante el periodo de investigación.

En un cuaderno incautado de la casa del supuesto narcotraficante Levi Adriani Felicio figuraban montos que supuestamente fueron destinados para el pago de agentes de diferentes dependencias policiales e incluso de la Senad.

Entre otras cosas, Alcaraz refirió que los servicios ofrecidos a los narcos iban desde liberar vehículos y personas, hasta la protección e información confidencial de trabajos a ser realizados.

No obstante, no descartó que algún agente haya podido incluso operar como sicario y que en los audios se habla de crímenes que ocurrieron durante el periodo de investigación, pero no así de complicidad.

“Si la mafia se ha infiltrado en nuestras instituciones, cualquier cosa se puede esperar”, remarcó.

Sobre el punto, expresó que hace 15 días nada más otro grupo de policías cayó por hechos similares de protección a grupos criminales.

Finalmente, aseveró que no tiene conocimiento de si la mafia llegaba hasta el Comandante de la Policía Nacional.