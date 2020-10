La fiscala Stella Mary Cano imputó a Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, al actual jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez, a 11 concejales y a la ex directora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción, María Laura Schiavo, por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación.