Muro de Alberdi no tiene filtraciones por la crecida del río Paraguay

La crecida del río Paraguay, en la zona de Alberdi , llegó este jueves a los 9.52 metros, pero la ciudad está protegida por un muro de contención que tiene 12 metros de altura. Hasta el momento, no hay riesgo de filtración, aseguró Juan Pablo Bogarín, titular de la Junta Municipal.

"Nuestro muro está bastante bien, monitoreado por los bomberos las 24 horas. No hay ninguna filtración y no corremos el riesgo como en Pilar", señaló en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Sin embargo, dijo que gran parte de las compañías sufrieron los embates del cauce hídrico. En esas zonas, varias escuelas públicas suspendieron las clases, como medida de seguridad.

"El muro va a soportar 11 metros de agua, pero sí nos preocuparía las familias de las compañías", agregó. En el caso de que se diera un desborde del río, como medida de contingencia, trasladarán a los damnificados hasta la provincia argentina de Formosa.

El único acceso a Alberdi es por vía pluvial y, pese a que los caminos están deteriorados y transitar se volvió complicado, el comercio fronterizo sigue sin complicaciones. Es que la mayoría de los turistas, normalmente, llegan hasta la zona en lancha.

Puede leer más en: Muro de Alberdi protege al 90% de la población de las inundaciones

"El 90% de nuestra población se dedica al comercio fronterizo. La actividad se está dando de forma normal, los turistas pasan la frontera con lanchas", describió el edil, al tiempo de agregar que la ciudad sí está aislada por la falta de caminos.

Mientras que en Pilar, otra ciudad del Departamento de Ñeembucú, la defensa que protege a los pobladores ya registró algunas filtraciones. Ante la desesperación y en una carrera contra el tiempo, los vecinos realizan trabajos para fortalecer lo único que los resguarda de las aguas.

Más detalles: Río Paraguay sube en Pilar y no cesan los trabajos para fortalecer el muro

Con bolsas de arena, esperarán que el muro pueda aguantar la constante crecida del cauce hídrico, que en la fecha llegó a los 8. 68 metros de altura.

Los últimos datos arrojan que 10.000 familias son aquejadas por las inundaciones en Pilar, según reportes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).