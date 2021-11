El ex intendente de Asunción César Ojeda fue multado por no informar sobre la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez.

La jueza sancionó al ex jefe comunal interino, César Ojeda, con 50 días-multa (G. 4.402.500) por no cumplir con el fallo a favor del acceso a la información pública que solicitó la ex candidata a intendenta de Asunción, Johanna Ortega, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.