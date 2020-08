Ministerio reporta 278 casos activos de Covid-19 en seis penitenciarías del país

La Penitenciaría Nacional de Tacumbú lidera la lista con 256 casos de Covid-19, seguido por la Antigua Penitenciaría de Emboscada que registra 11 casos confirmados.

En la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) hay un total de cinco personas con la enfermedad, mientras que en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se detectaron cuatro infectados.

Los otros dos sitios afectados son la Penitenciaría Regional de Misiones y la Granja Penitenciaria Ko'e Pyahu con un caso positivo en cada uno.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, informó este miércoles que no se realizarán más pruebas de hisopado en la Penitenciaría de Tacumbú debido a que se presume una circulación masiva de coronavirus en el establecimiento.

Indicó que todas las personas que presenten síntomas serán tratadas como casos sospechosos de coronavirus.

El Covid-19 también afectó al Centro Educativo Itauguá, en el Departamento Central, que alberga a menores infractores, como así también en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este en Alto Paraná, donde actualmente ya no hay casos de personas con la enfermedad.

Guardias piden albergue

Alrededor de las 19.00 de este miércoles se divulgó un video en el cual se observa a un gran número de guardiacárceles en las afueras de la Penitenciaría Regional de Misiones manifestando que no tienen un albergue en donde cumplir la cuarentena.

En el video, uno de los funcionarios explica que son guardias salientes y que desde las 8.00 están esperando por un albergue y que no tienen un lugar confirmado.

"Lastimosamente esto es lo que recibimos por parte de la gente del ministerio (Justicia) no demuestra ningún tipo de preocupación por sus funcionarios, seguimos esperando un albergue, no nos queremos imaginar en el momento que salgamos positivos y tengamos los síntomas de la enfermedad, no se van hacer responsables lastimosamente", expresó.

Guardiacárceles de Misiones.mp4 Un video fue grabado por los guardiacárceles en la Penitenciaría Regional de Misiones.

Siendo las 19.24, desde el Ministerio de Justicia informaron que los agentes penitenciarios ya tienen un albergue que fue cedido por el Consejo de Defensa Nacional (Codena) en donde serán trasladados para el aislamiento preventivo.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte emitido este martes por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 14.228 casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales hay 6.114 activos, 7.883 recuperados y 231 fallecidos.

El Departamento de Alto Paraná lidera la cifra de mayor contagios, seguido por el Departamento Central y Asunción.