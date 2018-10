Cuevas aseguró no tener miedo a los escraches.

El presidente de la Cámara de Diputados , Miguel Cuevas , aseguró que los parlamentarios no están dilatando el tratamiento del pedido de intervención a la gestión de Sandra McLeod en la Municipalidad de Ciudad del Este , Departamento de Alto Paraná.

Por su parte, afirmó no estar poniendo ningún tipo de trabas. Sostuvo que él solamente es presidente de Diputados, por lo que no puede estar ordenando que se apruebe la intervención.

La Cámara Baja estudiará la conformación de una comisión especial para el caso Ciudad del Este en la sesión extraordinaria de este miércoles. Actualmente hay otros cinco pedidos de otros municipios.

¿Dilatan pedido de pérdida de investidura de Portillo?

Con respecto al pedido de pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo, Cuevas informó que el titular de la Comisión que estudia el tema, Pastor Vera Bejarano, está de viaje, por lo que no se pudo dictaminar.

Durante el martes, un grupo de manifestantes empapelaron el domicilio del titular de Diputados por considerar que estaba retrasando el tema por temor a ser el próximo blanco de las protestas. El legislador aseveró que no teme a nadie.

“Yo fui el mejor gobernador de todos los tiempos en mi Departamento (Paraguarí)”, afirmó. Igualmente, consideró que la gente que realiza las manifestaciones son de Asunción.

Sostuvo que “no hay intenciones de salvar o no salvar a nadie”. Indicó que, si el tema no se trata este miércoles, se tocará en la próxima sesión. Otro de los alegatos que dio fue que no se puede echar a un compañero sin que haya una reglamentación.