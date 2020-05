"Mientras no aparezca de otra forma, para nosotros Juliette está viva. Acá la Policía está buscando un cadáver, ¿Por qué buscan un cadáver y no a la niña con vida? ¿Qué informaciones tienen ellos que nosotros no sabemos?, la niña puede estar viva”, indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Además, pidió a la Fiscalía y a la Policía Nacional a “abrir los ojos a otra parte de la investigación” y cuestionó que se está manejando mucha información que no tiene nada que ver con la investigación.

"Los fiscales están siendo presionados, pero deben abrir los ojos hacia el otro lado. Juliette no pudo abandonar sola la zona, alguien la habrá llevado", remarcó el abogado.

En otro momento de la entrevista habló sobre una persona del entorno familiar de la madre de Juliette, que estaría recibiendo dinero desde el segundo día de la desaparición de la pequeña.

"¿Quién se beneficia con la desaparición de la niña? Desde el segundo día de su desaparición, hay personas que están recibiendo dinero, toda esa información se le pasó a la Policía", explicó Narváez y agregó que el monto enviado va desde G. 2.000.000 para arriba.

Operativos simultáneos

Desde tempranas horas de este martes, Fiscales y agentes de la Policía iniciaron tres allanamientos en simultáneo en San Lorenzo, Emboscada y Caacupé. Con el operativo buscan más datos y evidencias para tratar de aclarar la extraña desaparición de la pequeña.

En San Lorenzo, Departamento Central, una comitiva fiscal y policial llegó hasta la residencia de una mujer de nacionalidad alemana.

El segundo allanamiento se realizó en un condominio ubicado en el barrio San Francisco, en Caacupé, Departamento de Cordillera, donde vive Joaquín Raatz, quien era muy amigo del padrastro de Juliette.

De acuerdo con el análisis de cruces de llamadas, el hombre mantuvo frecuentes conversaciones con Reiner Helmut Oberuber.

El tercer allanamiento fue en una vivienda situada en la zona de Isla Alta de la ciudad de Emboscada, que sería de una de las niñeras de Juliette.

La mujer fue identificada como Angelina Méndez Martínez y contó que en la escuela, cuando decían a la niña que su madre ya venía a buscarla, ella decía que no quería ir con su mamá.

La pequeña desapareció el pasado miércoles 15 de abril de la vivienda de su padrastro. Hasta el momento se desconoce su paradero y no se tienen mayores datos.

La Fiscalía detuvo al padrastro y a la madre de Juliette. Los mismos fueron imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono.

En el marco de la investigación, se levantaron de la propiedad fluidos biológicos que luego confirmaron que se trataba de sangre humana, sin embargo, aún no se realizaron los trabajos para confirmar a quién pertenecen.