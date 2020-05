Niñera de Juliette cuenta sobre su relación con la familia de la pequeña

La mujer comentó que solo acompañaba a la pequeña durante el horario de clases y que al finalizar diariamente la actividad, la menor regresaba a su vivienda.

Angelina detalló que a Juliette la buscaba su madre, Lilian Zapata, y solo vio en algunas ocasiones al padrastro de la niña, el alemán Reiner Helmut Oberuber.

“Yo no hablaba con su padrastro, nunca tuve una conversación con él. Una vez fue a buscarle a Juliette cuando estábamos esperando con otras mamás a nuestros hijos bajo el árbol y cuando llegó Juliette ella se mimó mucho con nosotras y el hombre se bajó del camión e hizo un gesto negativo”, recordó la mujer en una entrevista con Telefuturo.

Embed ''Ese señor (el padrastro) era muy argel, decía que le malcriábamos mucho a Juliette, le molestaba eso'', menciona la exniñera.

Además, indicó que en una oportunidad el alemán se acercó a decirle que mimaba y malcriaba mucho a la pequeña y que con él no iba a andar así, porque de lo contrario la encerraba en una pieza.

Consultada acerca del trato que Juliette tenía con su madre, Angelina refirió que en la escuela, cuando decían a la pequeña que su madre ya venía a buscarla, ella decía que no quería ir con su mamá.

“Sobre su mamá no quería saber nada, nos decía: ‘no, mamá no, con tía sí, con tía sí, decía por nosotras', y por eso pensamos que no se hallaba con su madre”, relató.

Por otra parte, la niñera mencionó que solo en algunas ocasiones llevaba a la niña hasta su vivienda porque su mamá tenia algunas actividades y luego pasaba a buscarla.

No obstante, aclaró que dejó de trabajar con la familia como hace seis meses aproximadamente, debido a que la madre de Juliette ya no quiso pagarle por sus cuidados. Desde entonces, Angelina ya no vio a la niña, según dijo.

Desaparición de Juliette

La niña de 7 años desapareció el pasado miércoles 15 de abril de la vivienda de su padrastro. Hasta el momento se desconoce su paradero.

La pequeña Juliette padece de una discapacidad motriz y tiene dificultades para caminar y hablar. Para los investigadores es imposible que haya podido alejarse mucho del casco central de la propiedad.

En el momento de la desaparición estuvieron en el inmueble la madre, el padrastro, el capataz y un trabajador.

La Fiscalía detuvo al padrastro y a la madre de Juliette, quienes fueron imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono y se encuentran detenidos.

Durante este martes se realizan tres allanamientos en las ciudades de Emboscada, Caacupé y San Lorenzo, en búsqueda de la pequeña.