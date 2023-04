Medio argentino analiza panorama político paraguayo y posibles ganadores

En ese sentido, el medio menciona lo decisivo de las elecciones, atendiendo a que no solo se elige un presidente, sino también el Poder Legislativo y hasta las gobernaciones. "Este domingo es a todo o nada", describe.

A su vez, se hace eco de las palabras del titular de Dende sobre configuración del poder y la debilidad del Ejecutivo, atendiendo a que debe tener el acuerdo del Congreso para gran parte de lo que quiera hacer. Los principales candidatos son el colorado Santiago Peña y el presidente de los liberales y líder de la Concertación Nacional, Efraín Alegre.

"Según las encuestas, el próximo presidente podría llegar al poder con menos del 35% de los votos y, por lo tanto, se espera un Congreso muy fragmentado", señala el medio.

Asimismo, apunta compara como tercer candidato al outsider, que es en este caso Paraguayo Cubas, con Javier Milei en Argentina, quien divide los votos.

"Paraguay tiene unos 7,5 millones de habitantes y 4,8 millones de electores. La participación electoral histórica se ubica entre el 60 y el 69%, lo que arroja unos 3 millones de votantes posibles este domingo", contextualiza Acosta Garbarino.

A su vez, menciona que los estudios le dan un techo de 1 millón a 1,2 millones de sufragios al Partido Colorado y a la alianza opositora encabezada por Alegre, una intención de voto cercana al millón.

“Eso deja unos 700 mil sufragios que nadie sabe dónde van a ir, son los votos móviles. Ahí entra la opción de Cubas, pero no se sabe si las intenciones de las encuestas se transformarán en apoyo efectivo”, indica Acosta Garbarino.

Identidad del votante

Para el analista, la disputa de este domingo cala en la identidad de los paraguayos, ya que la afiliación política es comunitaria.

"Ser colorado o liberal tiene que ver con la identidad de la gente, como la religión o el apellido. Y es muy difícil que alguien se cambie de religión o de apellido, entonces los partidos tienen una raíz muy fuerte”, expone Acosta Garbarino.

Acosta puntualiza que el Partido Colorado tiene una presencia avasallante en el territorio paraguayo y que es en gran medida a su red de seccionales. Hay 411 seccionales y 340 parroquias, es decir que el Partido Colorado tiene más presencia que la iglesia", detalla.

Voto útil

En ese sentido, afirma que la clave del domingo radicará en la participación, ya que el voto colorado "identitario" es más duro que el liberal, por lo que con mayor participación, la oposición tendrá más chances.

El medio argentino remarca que al no existir balotage, se aceleran los procesos que se producen en las segundas vueltas y sale a jugar el voto útil.

"En 2008, Fernando Lugo ganó y logró dos fenómenos: la unidad total de la oposición y una fractura dentro del Partido Colorado con la candidatura de Lino Oviedo”, trae a colación el medio.

No obstante, el experto expone que ahora no existe una unidad opositora ni una total fractura en el Partido Colorado. “Hay una pelea dentro del Partido Colorado, pero no divorcio", afirma.