Estructura, dinero y militancia, los factores que influyen en votaciones

El clientelismo es una realidad nacional que no distingue colores, señala la politóloga Nilsa Maíz.

Para este domingo, hay 4.782.940 electores habilitados y un total de 9.095 candidatos buscarán ser electos a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y miembros de juntas departamentales.

Para la politóloga, el dinero es un factor muy importante para la movilización electoral, o sea, para que la gente vaya a votar y no se quede en su casa, siendo el clientelismo una realidad nacional que no distingue colores.

“El voto no se compra ni se vende, la gente puede aceptar y hasta puede exigir ciertos incentivos para votar, pero luego nadie puede tener certeza respecto a si votó o no al candidato a quien se le comprometió. Si un candidato no es querido, el incentivo económico es un simple placebo para quien lo da”, sostuvo.

Padrón habilitado para estas elecciones.png

A su vez, remarcó que en la cultura política paraguaya la participación electoral está condicionada a las estructuras partidarias y no es una característica exclusiva del partido de gobierno, sobre todo en los colegios electorales que pertenecen a ámbitos rurales, donde la gente espera que se le busque en su casa para ir a votar y que una vez terminado el sufragio se le lleve otra vez.

“El Partido Colorado tiene mucha musculatura electoral y las internas fueron muy reñidas y, al contrario de varias agrupaciones que conforman la Concertación, quienes están en las listas es porque pelearon por cada voto para llegar a conformar la lista. Eso significa que tienen una tropa entrenada que necesita una sencilla maniobra de reagrupamiento para estas elecciones generales”, manifestó.

Asimismo, indicó que el voto es emocional y se da desde el corazón, lo que en contrapartida significa que no se hace una revisión exhaustiva del programa de gobierno de cada uno de los candidatos para votar por la mejor propuesta.

Sobre los posibles ganadores, dijo que no habrá demasiada holgura en el resultado para la presidencia, pero en lo que hace al Congreso se tendrá un escenario muy distinto, teniendo al Partido Colorado como el gran ganador.

“No va a haber demasiada holgura en el resultado para la presidencia, ahora bien, para el Congreso va a haber un amplio margen de ventaja para el Partido Colorado, como resultado de la implementación de las listas desbloqueadas. La razón es que su lista va unificada, mientras la de la Concertación va muy dispersa”, adelantó.

Candidatos hombres duplican a mujeres en elecciones generales.png

Sobre el punto, expuso que la militancia a un partido político en Paraguay tiene mucho contenido emocional y casi nulo contenido ideológico.

“Los colorados tienen un gran sentido de pertenencia a su partido, igual que los liberales al suyo, y que existe un margen muy importante de electores que no votaría a un candidato antagónico al color de su corazón, porque la militancia a un partido político en Paraguay tiene mucho contenido emocional y casi nulo contenido ideológico”, expuso.

Finalmente, habló sobre la participación ciudadana a la hora de la votación y que si bien existe un gran porcentaje de jóvenes en el padrón nacional, por regla general es una franja etaria con una baja participación electoral.

Datos de las elecciones pasadas

En las elecciones del año 2018, cuando el colorado Mario Abdo Benítez se quedó con la presidencia ante el candidato de la oposición, Efraín Alegre, de los 4.241.507 electores habilitados, solo 2.604.547 sufragaron.

Separando la cifra por grupo etario, de un total de 1.358.134 jóvenes de entre 18 a 29 años habilitados, votaron 716.736 (52,77%).

En el rango de 30 a 64 años, de un total de 2.417.226 personas habilitadas, sufragaron 1.602.703 (66,30%) y de 65 años en adelante, de los 466.147 habilitados, votaron 285.108 (61,16%).

Elecciones 2023

El padrón de este 2023 tiene una evolución de 541.433 nuevos votantes, habilitando a unos 187.464 jóvenes de entre 18 a 25 años a votar por primera vez, mediante la Ley 4559/12 que establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente para los paraguayos que cumplan 18 años de edad a partir del 16 de enero del 2012.

Del total de 4.782.940 electores habilitados para votar en las elecciones generales del próximo 30 de abril, un total de 2.420.232 son hombres, lo que representa el 51% de habilitados, y 2.362.708 son mujeres, es decir, el 49%.

De estos, el 31% son jóvenes de entre 18 a 29 años (1.489.501), el 57% adultos de entre 30 a 64 años (2.714.400) y los 12% restantes adultos mayores de 65 años y más (579.039).

En cuanto a los departamentos, Central tiene el mayor caudal de votos, con 1.293.409 votantes, seguido por Alto Paraná con 520.164, Capital, con 438.618, Itapúa 395.858 y Caaguazú con 369.245.

Las elecciones generales se realizarán también en Argentina, donde hay 31.315 votantes habilitados, España con 7.248 paraguayos inscritos, EEUU con 2.402 y Brasil con 540, totalizando 41.505 compatriotas habilitados para votar en el exterior.

Para estos comicios serán instaladas 12.259 mesas receptoras de votos en 1.157 locales de votación. Un total de 9.095 candidatos buscarán ser electos a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y miembros de juntas departamentales.

De la cifra mencionada, 6.098 son hombres y 2.997 son mujeres. Se presentan 68 organizaciones políticas, de las cuales 35 son partidos políticos, siete son movimientos políticos, 25 alianzas y una concertación.