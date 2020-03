Unos 250 profesionales que forman parte del personal de blanco del Hospital de Clínicas firmaron una nota dirigida al decano de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Laurentino Barrios, en la que expusieron que no tienen las condiciones para evitar la propagación del Covid-19 .

Lilian Carreras, médica residente del tercer año de Clínica Médica, manifestó que fue una iniciativa de ellos y otros compañeros a la que se acoplaron docentes, asistentes, funcionarios y médicos.

En el documento remitido solicitaron a las autoridades pertinentes “realizar las diligencias necesarias y de forma responsable para generar las condiciones mínimas de protección del personal de blanco que estará en la primera línea de acción” los casos de afecciones respiratorias.

Asimismo, pidieron que se les provea de los insumos básicos, con los que no cuentan actualmente en los servicios. Carreras denunció cortes de agua de largos periodos, como así también la falta de provisión de tapabocas, que el propio personal acaba comprando con precios inflados.

"Estamos desesperados ante la situación. La realidad es que no tenemos los insumos principales. Ayer estuve de guardia y casi siete horas no tenía agua, tenía 30 pacientes en mi área", denunció.

En ese sentido, en una parte del texto reza: “Por ende se atenta directamente contra nuestra salud y seguridad al exponernos a trabajar en situaciones donde no se cumplen los mínimos aspectos de bioseguridad”.

“Si los médicos, enfermeras, y personal de blanco a cuidado de la salud nos enfermamos y peor aún, si llevamos la enfermedad a nuestras familias, no habrá quien cuide del resto de la población”, advierte en otra parte.

Al pie de la nota, el personal de blanco, resalta que en las condiciones actuales de trabajo no están preparados “en lo más mínimo” para afrontar los casos de Coronavirus.

La médica residente manifestó que hasta el momento no recibieron respuestas de la misiva. "Ahora mismo no tenemos ninguna respuesta. Hasta ahora nadie nos justifica, no nos aclara. Hasta ahora seguimos yendo así al hospital”, detalló.

En Paraguay hasta el momento fueron confirmados seis casos de infección, y 119 sospechosos. Dos de los contagiados por el Covid-19 están en estado grave, en terapia intensiva, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).