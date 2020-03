Coronavirus puede llevar más de un mes de internación, alerta Salud

“Si el paciente presenta la forma grave de la afección pulmonar demanda una internación que se extiende hasta seis semanas (…). Si bien los casos graves representan alrededor del 15%, no todos requieren internación si no tienden a desarrollar una alteración funcional de las capacidades o una falla respiratoria”, expresó Portillo en comunicación con Monumental 1080 AM.

El alto funcionario mencionó que las personas que desarrollen complejidades pueden pasar la cantidad de tiempo mencionada para lograr una total recuperación.

Además, recordó la necesidad de tomar las medidas preventivas para evitar que el virus se propague en el país.

Señaló que existen unas 700 camas en los diferentes hospitales del Paraguay y advirtió que los recursos podrían verse limitados en caso de que se expanda masivamente la enfermedad entre los habitantes.

“Doy estos detalles apuntando a que la ciudadanía esté informada y para que vayan tomando conciencia sobre la situación porque todavía estamos sufriendo el embate que causó el dengue”, agregó.

Uso de tapabocas

Por otro lado, el director explicó cómo usar las mascarillas y tapabocas, ante la especie de psicosis que se generó en la ciudadanía a raíz de los casos confirmados.

Portillo explicó que el uso permanente de la mascarilla y su constante manipulación por parte de personas sanas expone a que el elemento sea un reservorio viral.

“La mascarilla puede tocarse con la mano, puede mojarse y va perdiendo su efectividad en las personas sanas, y por ese motivo, puede llegar a convertirse en un problema antes que la solución”, aclaró.

Mientras tanto, precisó que para los casos de personas que presenten síntomas respiratorios, el tapabocas reduce de forma importante la carga viral que pudiera transmitir o contagiar el afectado.

“Esta actúa como una barrera mecánica, sencilla y altamente efectiva para reducir la capacidad de contagio”, señaló.

Hasta el momento, se cuentan con cinco casos confirmados de coronavirus, de los cuales uno de ellos se encuentra en condiciones complicadas.

Como medida de prevención, el Gobierno decidió suspender por 15 días las clases y todas las actividades y eventos públicos que generen aglomeración de personas.