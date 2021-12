El titular del Ministerio de Educación y Ciencias ( MEC ), Juan Manuel Brunetti , presentó este miércoles la rendición de cuentas de la institución correspondiente al año 2021, donde adelantó que para el año que viene podrían plantear como opción la realización del test PCR cada 15 días para los docentes no vacunados.

Reiteró que desde la cartera educativa prevén que las clases en 2022 sean 100% presenciales, por lo que están trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Salud para que no se den contagios masivos del Covid-19 dentro de las instituciones educativas.

“No soy epidemiólogo, no puedo decir qué va a pasar, pero nos estamos preparando para que sean 100% presenciales (las clases), por lo tanto, la lógica del contrato de alimentación escolar está prevista para que sea presencial”, adelantó.

En cuanto a la vacunación, Brunetti dijo que no se podrá obligar a los docentes a que se vacunen, pero señaló que habrá condiciones para que todos los educadores y estudiantes estén vacunados.

En ese sentido, aseguró que se contará con brigadas de vacunación dentro de las escuelas y que están analizando como una opción el test PCR para los educadores que no se encuentran inoculados.

“Quizás no le vamos a poder obligar al docente que no se quiere vacunar y tampoco sería justo que se quede en su casa, pero quizás una opción sea el test PCR cada 15 días para ese docente no vacunado”, sentenció el ministro.

En cuanto a los números, en primer lugar, recordó que hace pocos días se logró el primer acuerdo para la Transformación Educativa, señalando que unos 600.000 paraguayos participaron de su construcción, que cuenta con un total de ocho políticas sobre las cuales se trabajó para la rendición de cuentas.

“Quiero comenzar este informe reconociendo que no somos perfectos, pero también agradeciendo a toda la gente que nos acompañó durante el año, en el trabajo de transformar la educación”, expresó el titular de Educación.

Respecto a la atención para la primera infancia, para los modelos educativos bilingües centrados en comunidades de aprendizaje, indicó que se contrataron 2.300 profesionales educativos y 593 maestras mochileras, que realizaron visitas casa por casa para trabajar con los niños y niñas que no pudieron asistir a las aulas, para lo cual se tuvo una inversión de G. 47.606.133.837.

Además, se establecieron 187 parques infantiles que fueron distribuidos alrededor de todo el país, para lo cual se invirtieron unos G. 2.895.467.416 y para los Espacios de Desarrollo Infantil (EDI), de forma conjunta con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, se tuvo una inversión total de G. 22.623.026.679.

Mientras tanto, se invirtió G. 22.500.000.000 para jornadas escolares extendidas, beneficiando a un total de 50.969 estudiantes en todo el país, y se establecieron 16 aulas hospitalarias.

“Quiero destacar el proyecto de jornadas escolares extendidas, hemos definido las 300 escuelas que van a ser intervenidas, que van a terminar siendo un modelo educativo para el Paraguay, que esperemos que sea realmente una referencia”, resaltó Brunetti.

Para el desarrollo profesional de los educadores, se utilizaron unos G. 8.362.240.200, para la formación de nuevos docentes, la dotación de laboratorios a centros de formación docente y formación docente continua.

Sobre la apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo, se contó con una inversión total de G. 686.300.465.984, beneficiando con tecnología a estudiantes, se adquirió un nuevo data center modular transportable, además de equipos que beneficiaron a docentes.

El fortalecimiento de la educación técnica y formación profesional totalizó unos G. 7.590.227.800, con lo cual se habilitaron laboratorios de bachilleratos técnicos industriales.

Con relación a la gestión educativa centrada en el aprendizaje, se desarrollaron sistemas de gestión e información y un total de 10.472 títulos se emitieron con el nuevo sistema de tiempo de espera de un día.

En cuanto a las condiciones estructurales y materiales, se contó con una inversión de G. 425.035.772.723, con lo cual se entregaron desayunos, almuerzos y meriendas, se gestionó la vacunación anti-Covid en las aulas, se transfirieron recursos para direcciones departamentales, se costearon las tarjetas para billetaje electrónico de los estudiantes y se adquirieron mobiliarios para las instituciones educativas.

Según la cartera de Educación, este año se ahorraron unos G. 26.000.000.000, con la reducción de alquileres y la redistribución de remanentes de los útiles escolares.

“Esos recursos que estaban de varios años anteriores en el depósito del Ministerio, cuadernos, lápices, los que estaban en buenas condiciones se están incorporando a los kits escolares para ser redistribuidos a las escuelas este año, para liberar los depósitos. Esa lógica nos dice que si no compramos de más, no vamos a guardar de más”, explicó el funcionario.

Respecto a los años anteriores, haciendo una comparación desde el 2015, el 2021 fue el segundo año en que más se ejecutaron programas y proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) respecto al presupuesto anual, con un 52,28%, mientras que en 2017 fue cuando más se ejecutó, con un 52,92%.

Todas las acciones presentadas durante la rendición de cuentas son en el marco de Plan Nacional Educativo 2018-2023 y la elaboración del Plan Nacional de Transformación Educativa como hoja de ruta para la educación paraguaya para los próximos 10 años.

Durante el acto de presentación estuvieron presentes, además del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, los viceministros Alcira Sosa, Celeste Mancuello, Fernando Griffith.