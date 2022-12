Mario Abdo ratifica postura para consensuar decisiones en Mercosur

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, volvió a sentar postura este lunes respecto a que el Mercado Común del Sur ( Mercosur ) debe negociar en bloque y no de forma individual.

Argentina, Brasil y Paraguay amenazaron a Uruguay con adoptar medidas de represalia, en caso de que insista en negociar un acuerdo de libre comercio fuera del bloque.

Abdo Benítez refirió que el tema será abordado durante la cumbre de los países miembros, que será entre este lunes y el martes en Montevideo, pero que tomar una decisión en conjunto sobre el caso llevará su tiempo.

"No hay nada resolutivo con respecto a la postura que tiene Uruguay, no hay nada sustancial. Me imagino que Uruguay va a sentar su postura, pero esto tiene su proceso, donde nosotros también vamos a sostener con argumentos la importancia de seguir trabajando como bloque unido", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la postura de Paraguay siempre se mantendrá a favor de que se negocie en conjunto y no de forma unilateral y aseveró que "el mundo prefiere negociar con Mercosur como bloque".

"Nosotros siempre vamos a argumentar sobre la importancia de negociar en bloque y mi visión es que el mundo y los países poderosos prefieren negociar con el Mercosur como bloque que con un solo país de manera individual", añadió.

Si bien Mario Abdo manifestó que sí podría ser una cumbre "entretenida", debido al debate que pueda suscitar el punto, dijo que en la anterior también ya se planteó la posibilidad de las relaciones unilaterales o bilaterales y el acuerdo de libre comercio entre China y Uruguay, pero que aún no es una realidad.

Jornada de gobierno en Presidente Hayes

Dichas declaraciones las realizó el presidente de la República ante los medios de prensa, durante un acto oficial de habilitación de una Planta Compacta Potabilizadora, realizado en el distrito de Nanawa, Departamento de Presidente Hayes.

El proyecto inaugurado beneficiará con agua potable a 1.500 familias y servirá para cubrir el área prestacional de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), cuya inversión implicó alrededor de G. 5.000 millones.

La Cumbre del Mercosur se celebrará este lunes y martes en Montevideo, Uruguay, país anfitrión y presidente protempore. Para participar, el mandatario se trasladará este martes para el encuentro entre mandatarios y retornará nuevamente a Paraguay en la misma jornada.

Según adelantaron, se espera que la reunión se torne "entretenida" y girará en torno a la reciente advertencia que Argentina, Brasil y Paraguay hicieron a Uruguay tras conocerse que este país solicitó formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, afirmó esta semana que dicha advertencia no frenará las intenciones de su país de conseguir acuerdos externos al bloque.

Los tres países advirtieron que "se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para la defensa de sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial" en caso de que Uruguay prosiga con las negociaciones individuales.

Sobre la intención de Uruguay, Mario Abdo Benítez ya había señalado recientemente que "desnaturaliza" la "esencia" del bloque sudamericano.

Además de Abdo Benítez y Lacalle Pou, para la LXI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común está confirmada la presencia del presidente argentino, Alberto Fernández, mientras que por Brasil asistirá su vicepresidente, Hamilton Mourao, quien representará al mandatario Jair Bolsonaro.