El presidente Mario Abdo dijo que 1.200.000 usuarios de la ANDE ya no pagaron sus facturas el último mes.

Aclaró que en la Ley de Emergencia Sanitaria ya se previó la exoneración de facturas y que no hizo falta ninguna ley. Manifestó que el Poder Ejecutivo a través de un decreto y a través de medidas ya tomó la tarea de precautelar a los sectores más vulnerables.

"Yo les digo a los sectores más vulnerables que de los 1.600.000 usuarios que hoy tiene la ANDE, el último mes no pagaron ni un solo guaraní 1.200.000 usuarios. Más del 80% de los usuarios de la ANDE ya no pagaron y no van a volver a pagar el próximo mes sus facturas, que son aquellos que tienen el menor consumo y que son aquellos que realmente merecen un brazo solidario del Estado paraguayo", aseguró el mandatario.

Dijo que aquellas personas que pueden pagar sus facturas deben hacer ese sacrificio como ciudadanos responsables y solidarios en este momento difícil.

"Hay muchos que podemos pagar nuestra ANDE y lo que hizo el Poder Ejecutivo es direccionar esa asistencia para los sectores que realmente no pueden y no tienen la capacidad de pagar. Los que podemos pagar que paguemos para ser también nosotros solidarios con una empresa, porque al fin y al cabo esta deuda pagamos de vuelta todos los paraguayos, tenemos que endeudarnos lo menos posible los que podemos pagar", agregó.

El mandatario refirió que hubo una gran confusión y sobre todo una gran manipulación y que ojalá se empiece a construir un destino común con responsabilidad.

"Quiero aclarar para tranquilizarles a todos los usuarios de la ANDE, principalmente a aquellos que realmente necesitan una mano solidaria del Estado paraguayo, que están siendo contemplados y que no van a tener que pagar", aseguró.

Varias inauguraciones en el Chaco

El jefe de Estado estuvo presente este jueves en la ciudad de Filadelfia en donde inauguró una sala de informática en la sede del Ministerio de la Mujer, también en el mismo distrito inauguró una infraestructura de la ANDE con una inversión de G. 12.000 millones, que incluye 10 camionetas preparadas para el Chaco. En la ocasión además se inauguró una obra de un teatro virtual turístico en Filadelfia.

También se firmó un convenio con el Primer Cuerpo de Ejército, con la Gobernación y la Municipalidad para poder avanzar en una inversión de G. 7.000 millones para instalaciones eléctricas, que va a permitir dotar de energía de calidad a toda una zona que está migrando de ser una zona netamente ganadera a ser una zona agrícola.

"Siempre las características del Chaco fueron de una tierra árida, se pensaba que solamente era apta para la producción ganadera, sin embargo hoy estamos viendo la gran migración y el potencial que tiene el Chaco paraguayo para la producción agrícola. Ya se están cultivando algodón y otros tipos de cultivos como soja, y lo más importante, se está cultivando con tecnificación y para que haya esto se necesita de energía eléctrica", expresó.

Manifestó que muchas veces las lluvias en el Chaco no permiten tener un desarrollo sostenible, entonces es fundamental poder aprovechar los recursos hídricos que tiene el Chaco y eso se realiza a través de sistema de riego para garantizar una productividad todo el año y ser menos dependiente del clima en las tierras del Chaco.

Afirmó que son tierras que irán migrando, la producción agrícola que tendrá la zona de Alto Paraguay, del Chaco Central, la zona del Pilcomayo va a cambiar.

"La proyección es llegar a mínimamente 500.000 hectáreas de algodón en un periodo de diez años, eso puede llegar a representar ingresos de divisas al Paraguay genuinas por más de USD 1.200 millones de producción agrícola de algodón industrializado, a través de la desmotadora que ya está funcionando en el Chaco Central", expresó.

Refirió que por más que se haya migrado a un sistema más mecanizado del cultivo de algodón, esto siempre genera un alto impacto en fuente de trabajo que es lo que necesita el país, más en este momento donde Paraguay puede llegar a producir lo que el mundo va a necesitar después del Covid-19, para un proceso de recuperación de todas las economías mundiales que hoy se ven afectadas por las medidas sanitarias para mitigar la propagación del virus.

El mandatario también estuvo verificando la duplicación de la ruta Transchaco, en donde anunció que se tendrán más de 1.500 máquinas en el Chaco paraguayo en diciembre para las obras viales.