Diputados aprueban voto censura a titular de la ANDE

La Cámara de Diputados aprobó el voto censura al presidente de la ANDE , Luis Villordo, por considerar que sus explicaciones dadas en su interpelación ante el pleno legislativo del pasado 8 de julio no fueron convincentes.

De esta manera, el documento aprobado por la Cámara Baja pasa al Senado y al Poder Ejecutivo, informó la periodista de Última Hora Ruth Benítez. Con el voto censura, la Cámara Baja recomienda al presidente de la República la remoción del funcionario, sin embargo esto no es vinculante.

"Este es el primer voto censura fundado por escrito dentro de esta Cámara, la mayoría se limita simplemente a una resolución escueta donde no se puede leer el contenido de un documento en el que una Cámara propone una sanción política a un alto funcionario del Estado", señaló en la sesión la diputada por Central, Kattya González.

"Villordo no respondió de manera clara y concreta a las preguntas que le fueron realizadas (...) Las respuestas fueron evasivas, genéricas e insatisfactorias", añadió la legisladora del Partido Encuentro Nacional y aseguró que la emisión del voto censura implica también "no ser cómplices de la mala gestión de un administrador público".

Uno de los motivos de la interpelación fueron las denuncias de sobrefacturación en la tarifa de la ANDE durante la pandemia por el Covid-19. Esta situación fue reconocida por el propio Villordo y culpó del problema al sistema informático.

En ese sentido, los legisladores señalaron que el presidente de la ANDE no fue capaz de explicar cómo solucionará el problema de las sobrefacturaciones y cómo evitará que vuelva a ocurrir. También cuestionaron que no tenga planes para encarar el suministro de energía eléctrica en el verano.

Por su parte, la diputada por Asunción Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, cuestionó la falta de proyectos energéticos liderados por la ANDE a pesar de que el país es dueño de la mitad de dos represas hidroeléctricas de enorme potencia como Itaipú Binacional y Yacyretá.

"El presidente de la ANDE viene acá y dice: 'no se puede, no se puede', en su burbuja creada por su alto sueldo, por su cuasinacionalidad brasileña, un solo esfuerzo no hizo y por supuesto que fue más fácil cobrarle a todo el mundo lo que cobraba luego antes (de la pandemia)", criticó la legisladora liberal, quien calificó las sobrefacturaciones de la empresa estatal a los usuarios como "una burda estafa".

Además, la diputada González cuestionó también a Villordo por no tener "una clara estrategia en su calidad de coordinador y negociador principal del Anexo C del Tratado de Itaipú".

De igual manera, el diputado colorado por Asunción Raúl Latorre, del movimiento Honor Colorado, sostuvo que Villordo es responsable de la sobrefacturación "a la cual fue sometido el pueblo paraguayo en su momento de mayor necesidad económica en los últimos cien años".