Mario Abdo dice que extender exoneración de la ANDE sería populista

Aseguró que Paraguay fue el único país de la región donde, durante seis meses, el 75% de los usuarios de ANDE "pagó 0 guaraní" y que la ANDE no se puede sustentar así con el tiempo.

"Ahora piden seis meses más gratuito, esos son proyectos populistas y demagógicos que no se pueden sostener. A no ser, si me van a dar el débito que me den, que no van a pagar, entonces denme los bonos para poder, porque por un lado me dicen: no endeudamiento y (por otro lado) seis meses más (de exoneración). También quiero decir a todo el mundo que vivamos gratis, pero eso va a destruir nuestra nación y tengo la obligación de no callarme", expresó.

Insistió en que algunos políticos "no vengan con proyectos mentirosos y populistas" y mencionó que en su última encíclica el papa Francisco menciona que "desprecia a aquellos líderes que utilizan la necesidad del pueblo para construir mensajes populistas, demagógicos y mentirosos, y hay que estar atentos a eso".

"La palabra dice que vamos a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, no con el sudor de la frente del de enfrente. El trabajo va a sacar adelante a esta nación", refirió.

Agregó que también el Sumo Pontífice en su encíclica refiere que la eternización de los programas asistencialistas matan la cultura del trabajo, "ya que el asistencialismo es importante para momentos coyunturales".

Paraguay es el país que caerá menos económicamente, asegura

En otro momento, dijo que hoy Paraguay es el país que caerá menos económicamente en la región, en relación con la pandemia del coronavirus (Covid-19) y que la estimación de la caída del producto interno bruto (PIB) se redujo al 1,5%, de -5% que era la expectativa.

"Hoy nos unió la tragedia de este virus y siempre demostramos la fuerza del paraguayo unido; ojalá que no solamente nos unan las tragedias a los paraguayos, que nos pueda unir la esperanza de construir un país reconciliado. Vamos a seguir teniendo diferencias y que esas diferencias sirvan para enriquecer el debate nacional, pero no para construir murallas entre hermanos. Tenemos que ser más constructores de puentes y derribar las murallas que por años nos han separado, la muralla del egoísmo, del individualismo, de los antivalores", expresó.

Afirmó que nuestro país tiene una gran oportunidad y que tenemos que estar "muy despiertos a nuestro futuro, que depende de nosotros".

Senador sugirió devolver tierras malhabidas

El senador por el Frente Guasu Sixto Pereira sugirió este jueves a Mario Abdo Benítez que devuelva las tierras malhabidas que, supuestamente, tiene en Alto Paraná. El legislador respondió así al mandatario, quien trató de haraganes a los que piden más impuestos a la producción.

Los senadores del Frente Guasu se sintieron aludidos por las expresiones del presidente Mario Abdo Benítez, quien criticó a los sectores que buscan “castigar” y aplicar más tributos a la producción como la soja.

Como respuesta a esas declaraciones, Sixto Pereira hizo uso de palabra en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y aseguró que el mandatario no puede hablar sobre capacidad de trabajo ya que él llegó hasta el Gobierno "sin trabajar”.

El parlamentario disparó contra Abdo Benítez y sostuvo que antes de acusar de haraganes o de pedir la reconciliación, "debería devolver las tierras malhabidas que tiene en la zona del Puente de la Amistad”, en el Departamento de Alto Paraná.