Unos 350 efectivos de la Policía Nacional y 434 de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en la mañana de este martes en el Norte del país, donde ocurrieron los secuestros del ex vicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y su asistente Adelio Mendoza, que fue liberado en la noche del lunes.

Junto con este contingente policial y militar se incorporó en la zona de Arroyito, Concepción, el apoyo de dos vehículos blindados, un helicóptero, 12 camiones, 19 camionetas y dos minibuses, indicó el Ministerio del Interior.

El teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), señaló a los medios de comunicación que a partir de los refuerzos continuarán los operativos en la zona.

La familia del político liberal secuestrado por la banda criminal del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) solicitó más temprano a las fuerzas de seguridad que despejen el área de la estancia Tranquerita a los efectos de que se puedan retirar del lugar los medicamentos de Óscar Denis.

La hija, Beatriz Denis, pidió al grupo delictivo que respeten la vida de su padre e insistió que le suministren los medicamentos.

Militares. Policías. Concepción.jpeg Foto: Gentileza.

Sobre este punto acotó Luis Apesteguía que los trabajos de la FTC están siendo coordinados con los familiares del ex vicepresidente, y prefirió no brindar más detalles resaltando que los operativos están en "una etapa sensible".

El ex vicepresidente Óscar Denis fue secuestrado junto con Adelio Mendoza el pasado miércoles por una célula del EPP.

A cambio de su liberación, el grupo armado exigió que la familia Denis entregue víveres por un valor de USD 2 millones a comunidades de los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú. Además, pidieron que el Estado deje en libertad a Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, quienes actualmente cumplen sendas condenas.

Mendoza recuperó su libertad este lunes en horas de la tarde y fue trasladado a Concepción para su atención médica.

Entretanto, la familia de Denis aseguró que entre este martes y miércoles estarán cumpliendo con la entrega total de víveres.