"La mejor tienda de cómics del mundo" del 2020 está en España

A través de sus redes sociales oficiales, la Cómic Con lo ha comunicado a las 3.00 de la madrugada de este sábado: "Estamos encantados de anunciar que Nostromo Sevilla, una hermosa tienda de cómics en Sevilla, España, es la ganadora de nuestro Premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2020".

La tienda sevillana optaba por segundo año consecutivo a conseguir el considerado el Oscar de su sector, en una competición en la que en 2019 quedó en segundo lugar.

Junto a Nostromo, pasaron a la final Kingpin Books, de Lisboa, Portugal; Cofee and comics, de Nueva York, Estados Unidos, y las también estadounidenses Rogue City, en Meadford, y Space Cadets de Oak Ridge North.

Los premios se entregarán durante la celebración de la Cómic Con este fin de semana, donde también se elegirán al mejor guionista, dibujante o cómic del año y la mejor tienda.

Los Oscar de los cómics

Los premios Eisner, considerados los Oscar del mundo del cómic que se entregan anualmente durante la feria Comic Con de San Diego (Estados Unidos), una de las más famosas del sector en todo el mundo.

Sin embargo, este año no pudieron celebrar en esta edición su gran fiesta debido a la pandemia del coronavirus, por lo que los ganadores se desvelaron durante una ceremonia virtual presentada por el actor Phil Lamarr.

"Nostromo" es el tercer establecimiento de España que logra el galardón a la mejor tienda de cómics del mundo, después de Akira Cómics en Madrid y Norma en Barcelona.

Desde sus redes sociales, la tienda ha celebrado el premio internacional, agradeciendo a las editoriales y autores de los libros y revistas que ofrecen en el lugar.

Con respecto a las demás categorías de los premios, los autores latinos no han tenido suerte en esta edición y eso que eran bastantes los que estaban nominados, como la colombiana Lorena Álvarez con Hicotea y la estadounidense de origen latino Molly Mendoza con Skip, quienes compitieron por el Eisner al mejor coloreado.

Los brasileños Joe Bennet y Ruy José aspiraron sin éxito al premio a mejor serie con continuidad gracias a Immortal Hulk (junto a Al Ewing). Y el costarricense Dan Mora tampoco logró el Eisner a la mejor serie nueva con Once & Future (junto a Kieron Gillen).

Igual le ocurrió al argentino Julián Totino Tedesco, nominado como mejor portadista con Daredevil, y al mexicano-estadounidense Raúl the Third en la categoría de mejor publicación para primeros lectores con ¡Vamos! Let's Go to the Market.

Para más información sobre los nominados y ganadores, puede visitar la página web de la Comic Con de San Diego.