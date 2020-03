La iniciativa de Netflix para levantar el ánimo durante la cuarentena

La iniciativa se convirtió rápidamente en tendencia; sin embargo, los usuarios aprovecharon la iniciativa y colmaron la red social de pedidos para que Netflix subiera series o películas –en su mayoría clásicos de los ochenta y noventa– a la plataforma.

Embed Escribe "#TíoNetflix recomiéndame algo" y te recomendaré series, películas o cualquier cosa de la vida. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 25, 2020

En una publicación de Sputnik, detallan algunos de los pedidos, que van desde Sailor Moon y Batman hasta Are You Afraid of the Dark o Alf. Una gran gran cantidad de usuarios también solicitaron que se alzaran todas las temporadas de la serie How I Met Your Mother.

En España, otros servicios de streaming, como HBO, Disney+ y Amazon Prime, ofrecen un periodo de prueba gratuita a los usuarios, quienes se ven obligados a quedarse en casa a causa de la pandemia del coronavirus.

Entretanto, las empresas de televisión por cable en Paraguay liberaron sin costo canales como HBO y Fox Premium, mientras dure la cuarentena.