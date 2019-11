"Estoy acá sorprendida con la noticia y ahora me estoy enterando (orden de captura)", puntualizó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Consideró de "irresponsable, ridículo y un atentando al trabajo de los profesionales del Derecho" la acusación del Brasil.

"Es ridículo que Brasil me quiera involucrar en un caso de lavado de dinero. No entiendo por qué el Brasil me acusa, no tengo la ciudadanía brasileña, no puedo hacer ningún movimiento bancario desde allá", aseveró.

Messer fue detenido el pasado mes de agosto en Brasil y es sindicado como el líder del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició años atrás en el vecino país.

Al respecto, aclaró que no ayudó a Dario Messer a fugarse y que tampoco tuvo contacto con él luego de su detención.

En otro momento, mencionó que va a ejercer su derecho a la defensa y que está a disposición de las autoridades judiciales. “Hasta Mickey Mouse figura en la lista del Brasil", criticó la abogada.

Messer fue a Salto del Guairá

En noviembre de 2018, cuando ya era buscado por la Justicia, Messer estuvo, según un acta notarial, en la ciudad de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú.

La evidencia es una carta poder firmada ante la escribanía de Miguel Alberto Bareiro Olmedo, el 12 de noviembre de ese año.

En el sitio, Dario Messer otorgó un poder general para trámites judiciales y administrativos a sus abogados para una acción preparatoria con el fin de iniciar una demanda contra la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Aparte de Leticia Bóveda, los abogados que recibieron el poder de parte del fugitivo fueron Rodrigo Galeano Delgadillo, José Ibarra Brítez, Daniel Acosta Talavera, Alvaro Rojas Vía, María Cristina Aponte Acha, Alejandro Riera Gagliardone y María Elena Barrios.