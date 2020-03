En el encuentro oficial convocado por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, participaron integrantes de los tres poderes del Estado y representantes de diversos estamentos.

Uno de los principales objetivos de esta convocatoria es mejorar la calidad del gasto público.

Nota relacionada: Autoridades de diferentes estamentos analizan reforma estructural del Estado

"Esto se tiene que llevar adelante, no hay una sola persona que esté en contra", refirió. "Acá, seguramente, vamos a tener que hacer frente a menores reclamos de sectores que van a ser perjudicados en sus interesas. Hoy más que nunca el interés tiene que ser general por encima del particular", apuntó en Monumental 1080 AM.

Expresó que "la alianza estratégica con la ciudadanía es fundamental para seguir avanzando" y que termine el Estado "indecente".

Kattya González propone la idea de eliminar los privilegios del sector público. En este sentido, dijo con respecto a la reducción de salarios estatales que si esto es posible ahora, "sí se puede, claramente, toda la vida".

Lea más: Kattya González propone cacerolazo para exigir la eliminación de privilegios

Expuso que en la primera reunión de reforma del Estado se dispuso recoger en 15 días las propuestas de distintos sectores, y una vez cerrado este proceso se conformará una comisión bicameral del Congreso, con cinco diputados y senadores para analizar lo que será el tratamiento legislativo.

A esto agregó que en tres meses se planteó aprobar la reforma integral, para que automáticamente sustituya a la vigente.

Amenazas por eliminación de privilegios

La diputada por el Partido Encuentro Nacional afirmó que recibe amenazas por su posición política. "Es natural", indicó al respecto y dijo que la cuestión está controlada.

"Yo estoy segura de que el Ministerio del Interior tomará los recaudos correspondientes, ellos tienen un Departamento de Inteligencia necesario para certificar aquello. Los que estamos cumpliendo con la representación política estamos en peligro", lanzó.

Aseguró que no quiere maximizar el evento, ni darle tampoco más entidad de lo que realmente es importante hoy en día en el escenario político, social y económico que vive el Paraguay en la lucha contra la pandemia del Covid-19.