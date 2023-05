Jueza da la razón a Menchi y condena a Juan Vera por lesión a la intimidad

El fallo fue dictado por la jueza de Sentencia Mesalina Fernández, quien durante su deliberación sostuvo que se pudo comprobar que Vera publicó y difundió el número de celular particular de la comunicadora, por lo que propició a que otras personas envíen mensajes de repudio en su contra.

La magistrada se basó principalmente en lo que establece la Ley 5777 de Protección Integral a la Mujer, que tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la ley 5830, que tiene como objeto proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía.

"El tipo de violencia sufrido por la querellante supone daños graves en las mujeres, por lo cual este Juzgado debe tener en cuenta y es su obligación juzgar con perspectiva de género. (...) Los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de salvaguardar la intimidad de las mujeres", es parte de lo que expresó.

En principio la querelló pidió una multa de más de G. 80 millones, pero la jueza señaló que el abogado de la periodista no demostró la capacidad económica del acusado y que Vera pidió disculpas por el hecho.

No obstante, sostuvo que se decidió imponer los más de G. 50 millones, debido a que el acusado manifestó a qué actividad se dedica y que se puede determinar que puede superar un jornal mínimo diario.

El caso se inició en diciembre de 2022, cuando Barriocanal presentó ante un Juzgado de Paz de Asunción un pedido de medida cautelar para evitar que prosiga la campaña iniciada en su contra por su postura contra la derogación del convenio con la Unión Europea (UE), principalmente en el marco de la mencionada normativa.

La presentadora de televisión denunció que su contacto telefónico particular fue difundido por Vera y como consecuencia de ello recibió mensajes de odio de forma masiva, con expresiones violentas y agresivas, además de difamaciones y calumnias.

A lo largo del juicio oral y público, hasta los alegatos finales de esta jornada, la periodista Menchi Barriocanal sostuvo que sufrió una violación a su intimidad y violencia digital, por lo que exigió justicia en el caso. Además, planteó el pago de la multa por parte del acusado, para dejar como precedente y que ya no se repita este tipo de hechos.

"En 41 años de trabajo, jamás me pasó que alguien pusiera de manera pública mi teléfono para insultarme, nunca antes recibí tantos mensajes de odio en mi teléfono. Yo puedo tener el teléfono de todo el país, pero eso no me da derecho a hacerlo público a través de las redes sociales", fue lo que expresó este mismo jueves Menchi.

Este último miércoles, ya en instancias finales del juicio, Juan Vera pidió disculpas a la comunicadora por haber difundido indebidamente su número, pero alegó que “el mensaje que salió no tuvo ningún interés en afectar la intimidad ni mucho menos la dignidad de las personas y más la de una mujer”.

Varias organizaciones de trabajadores de prensa, como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Red de Mujeres Periodistas del Paraguay, la acompañaron en el proceso y exigieron medidas a favor de la periodista.