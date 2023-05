Menchi pide que Juan Vera pague más de G. 80 millones a escuelas

En la ocasión, la periodista ratificó que Vera violó su intimidad al publicar su número de celular, por lo que la querella planteó una multa de G. 82.950.000 como castigo para el procesado, monto que será destinado a dos instituciones educativas que pertenecen a la Congregación Jesuita.

La magistrada señaló que la sentencia definitiva sería dada a conocer alrededor de las 11:15 de esta misma jornada, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

https://twitter.com/Raulramirezpy/status/1659192323341705216 Menchi Barriocanal señaló que se violó su intimidad al dar su número de teléfono celular. La querella pide una multa de G 82.950.000 como castigo al acusado Juan Vera. El veredicto se dará a las 11.15, según la jueza Mesalina Fernández. pic.twitter.com/0v6I1oQurR — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) May 18, 2023

Durante sus alegatos finales, Menchi recordó una vez más todos los insultos, difamaciones y calumnias que tuvo que afrontar a través de las redes sociales y dijo que, en décadas de carrera, nunca alguien había publicado así su número ni había recibido tantos mensajes de odio.

"Me he sabido manejar con eso porque entiendo que esas son las reglas de juego, pero en 41 años de trabajo, jamás me pasó que alguien pusiera de manera pública mi teléfono para insultarme, nunca antes recibí tantos mensajes de odio en mi teléfono. Yo puedo tener el teléfono de todo el país, pero eso no me da derecho a hacerlo público a través de las redes sociales", declaró.

En ese sentido, ejemplificó que, cuando su abogado pidió a las telefonías confirmar si el número que difundió el suyo efectivamente le correspondía a Juan Vera, no se le otorgó ninguna respuesta, ya que argumentaban que se trataba de una información que solo se puede otorgar mediante un oficio.

"Si las telefonías celulares son tan celosas de los datos de sus clientes, ¿qué derecho tiene Juan Vera para tener mi teléfono y hacerlo público? Y le quiero decir también al señor abogado: ¿qué saben ustedes lo que pasó en mi interior cuando yo recibí esa cantidad de difamaciones que usted propinó?, porque usted las propinó", cuestionó.

Por su parte, la defensa de Vera sostuvo hasta el final que el número de teléfono es una información que cualquiera puede tener, por lo que por la exposición del mismo de forma pública cualquiera puede tener.

"Es una conducta muy preocupante desde una perspectiva social, porque en base a una idea de absoluta tolerancia, se cree que uno está autorizado a superar el ámbito de convivencia de las otras personas, es tremendo", señaló al respecto el abogado de Barriocanal.

En cuanto a la multa que pide la querella, el abogado manifestó que la idea es dejar un precedente para que ya no se repita este tipo de hechos y aseguró que no se trata de un monto que la periodista pide para ella.

Durante el desarrollo del cuarto día del juicio oral que enfrenta el activista, Vera pidió disculpas a Barriocanal por haber divulgado de manera indebida su número de teléfono.