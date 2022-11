Jorge Oviedo Matto pide recuperar su banca en el Senado

Jorge Oviedo Matto , ex senador del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), remitió este jueves una nota dirigida al presidente del Senado, Óscar Salomón, para pedir que la resolución por la cual se aceptó su renuncia al cargo como legislador quede sin efecto y así poder recuperar su banca, que fue ocupada por el liberal Abel González.

El oviedista había dimitido a su cargo el 3 de setiembre de 2018, tras ser blanco de los escraches ciudadanos por estar involucrado en un caso de tráfico de influencias por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero en 2021 fue absuelto en la causa, por lo que ahora vuelve a reclamar su cargo.

En su escrito, el ex parlamentario argumentó que "los hechos que motivaron su desvinculación al cargo de senador han desaparecido en su totalidad, pues me he sometido a la justicia ordinaria".

https://twitter.com/AM_1080/status/1595761999820070912 #AHORA Jorge Oviedo Matto, exsenador por UNACE, solicitó al Congreso Nacional dejar sin efecto su renuncia al cargo en el 2018.



Explicó que los hechos que motivaron su desvinculación "han desaparecido en su totalidad".#AM1080 pic.twitter.com/NZ5n5NxNuT — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 24, 2022

La Cámara de Senadores había aceptado la renuncia de Jorge Oviedo Matto el 13 de setiembre de 2018 después de que se haya generado un conflicto por su reemplazante, debido a que tanto el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como la Asociación Nacional Republicana (ANR) aseguraban que esa banca les correspondía.

Al día siguiente, juró en su reemplazo Abel González, del PLRA. Varios parlamentarios de la oposición señalaron que la banca pertenece a la Unace, debido a que se debe "respetar la voluntad popular" que se ejerció en abril de 2018, a través de unos 50.000 votos.

En diciembre de 2020, un Tribunal de Sentencia absolvió al ex senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el hecho de tráfico de influencias, mientras que su absolución recién quedó firme un año después.

En la causa se lo acusaba a Oviedo Matto de pedir dinero a la fiscala Casse Giménez a cambio de ayudarla con su caso, según lo que se escuchaba en los audios filtrados. No obstante, una de las juezas del caso mencionó que el audio fue modificado y nunca se contó con el archivo original.