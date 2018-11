Vinculado: Marcelo Piloto dice que tenía protección de jefe policial y niega ser terrorista

“La realidad es que estaba una bomba dentro del vehículo. Dónde iban a hacer estallar, solo los criminales sabrán. Hemos protegido a cientos de personas. No sé de dónde salió eso de que el vehículo sería utilizado para liberar a Marcelo Piloto; al menos de mi parte, eso no he pronunciado”, dijo Abel Cañete a la 1020 AM.

Marcelo Pinheiro habló este martes en conferencia de prensa y sindicó al comisario Abel Cañete como la persona que le daba protección durante su estadía en Ciudad del Este, desde donde el mismo, presuntamente, operaba como cabeza del Comando Vermelho.

Relacionado: Villamayor confirma que abatidos planeaban liberar a Marcelo Piloto

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, fue quien dijo que el objetivo de los tres supuestos integrantes del Comando Vermelho, que fueron abatidos el 24 de octubre pasado en Presidente Franco, era el rescate de Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto, líder de la agrupación.

El la ocasión, el integrante del Ejecutivo indicó que los presuntos delincuentes tenían una “intención clara” de llegar hasta Asunción. Primero le pusieron chapas paraguayas a dos vehículos que tenían matrícula brasilera. Segundo, de acuerdo con el ministro, iban a trasladar uno de los rodados cargado de explosivos en grúa.

Lea más: Son abatidos 3 supuestos miembros del Comando Vermelho en Presidente Franco

A principios de octubre, otro grupo de personas -también, supuestamente, integrantes del Comando Vermelho-, fueron detenidas luego de que se descubriera que tenían un plan de rescate, según indicaron las autoridades.

En aquella oportunidad, en una vivienda de Asunción, los agentes intervinientes encontraron siete fusiles, 15 pistolas, municiones de guerra, explosivos, clavos miguelito, equipos de comunicación y pasamontañas.