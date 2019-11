Interpol todavía no cuenta con orden de captura contra Cartes

La Justicia del Brasil emitió este martes una orden de prisión preventiva contra el ex presidente Horacio Cartes , quien es señalado en el vecino país como sospechoso de ser cómplice de Darío Messer, considerado el cambista de los cambistas en el caso Lava Jato y con quien tiene una relación muy cercana.

"Hasta el momento no recibimos ni una notificación (del Brasil), no se tiene ningún código rojo (contra Horacio Cartes)", explicó Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay a radio Monumental 1080 AM.

Además, el uniformado señaló que están atentos al pedido para solicitar a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público la captura a nivel nacional del ex jefe de Estado.

En otro momento de la entrevista, Sánchez aclaró que la activación del código rojo depende de la sede central de Interpol en Lyon, Francia. "La base debe analizar y podría dejar sin efecto el pedido de un país", puntualizó.

¿En qué consiste la alerta roja de la Interpol?

El código rojo es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Dicha alerta contiene información para identificar a la persona que está siendo buscada. Además, datos relacionados al delito que cometieron.

Es un aviso internacional para la policía sobre las personas buscadas, según informan desde el portal de la Interpol.

Messer fue detenido en agosto de este año en el vecino país y es sindicado como el líder del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil.

El medio brasileño O Globo destacó en una publicación las influencias del fallecido Mordko Messer, padre de Darío, sobre Horacio Cartes.

Mordko fue quien le prestó dinero al ex mandatario cuando Cartes trabajaba en la frontera.