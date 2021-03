El embajador concurrente de la India, Dinesh Bhatia, celebró este lunes la amistad con Paraguay y la donación desde su país de unas 100.000 vacunas Covaxin, las cuales no cuentan hasta el momento con la certificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estamos juntos en esta crisis, en este desafío y estamos ayudando a cada país, particularmente a países muy cercanos como Paraguay, y vamos a continuar con una colaboración muy fuerte entre India y Paraguay. Celebramos la llegada de las vacunas como una parte de esta colaboración”, fue lo que dijo el embajador.

Por su parte, el canciller paraguayo, Euclides Acevedo, agradeció la donación de la India para intentar hacer frente a la pandemia del coronavirus y reiteró que el país tendrá un embajador en Paraguay y ya no uno concurrente desde este año, como signo de cooperación y los 60 años de relaciones diplomáticas.

Las 100.000 dosis de la vacuna india Covaxin ya se encuentran en el país, como parte del primer lote del obsequio indio para la lucha contra el Covid-19 y se esperan otras 100.000 la próxima semana.

Optimistas sobre la certificación

Las vacunas aún no serán aplicadas a la población local, debido a que no cuentan con la certificación internacional de la OMS, por lo que mantendrán almacenadas. No obstante, el ministro de Salud, Julio Borba, se mostró optimista y dijo que la autorización podría ser expedida esta semana.

También se habla de un acuerdo para la compra de dos millones de vacunas indias al laboratorio Bharat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR). La vacuna había conseguido solo la autorización para ser aplicada en dicho país.

Hasta el momento, Paraguay recibió la mayor cantidad de dosis gracias a las donaciones de países como Chile, India, Rusia y Emiratos árabes, que la acordada mediante pagos realizados al mecanismo Covax.

El salvataje de los países da un respiro al Gobierno local, que en las últimas semanas se vio acechado por una presión política y social, tras el colapso del sistema sanitario y el desabastecimiento de medicamentos, además de la crisis económica.