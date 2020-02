El hecho ocurrió en el año 2015, cuando Elena Montiel, de profesión enfermera, ingresó a cirugía por ser diagnosticada con apendicitis aguda, refiere el acta de imputación. Sin embargo, en la ocasión a la mujer también le extrajeron un ovario y la trompa del lado derecho.

“Ellos no me dieron explicaciones, después de recibir mi biopsia, a los 15 días me enteré de que ellos me quitaron mi ovario. En esa biopsia ya salió que mis órganos estaban normales, no tenía nada. Después yo me fui y le reclamé a la doctora y no me quiso dar ninguna explicación hasta ahora”, relató Montiel.

Desde ese momento se inició la investigación en el caso, mientras que en junio del año pasado la junta médica del laboratorio forense del Ministerio Público confirmó que hubo negligencia médica, aunque recién el pasado miércoles se realizó la imputación, refirió la denunciante.

Sobre el caso, el director del hospital, César Benítez, refirió que la obstetra denunciada argumentó que la paciente, en ese momento, corría peligro de vida.

“Mucha veces uno puede entrar a operar algo y hay un problema en la cirugía, a veces se tiene que sacar el útero o los ovarios porque el paciente puede morir”, explicó, sin embargo, reconoció que no conoce a profundidad sobre el caso en particular.

Indicó que el Ministerio Público aún no lo notificó de la imputación. Agregó que una vez que se le informe, el documento pasará al departamento de Asesoría Jurídica, que a su vez debe informar al Ministerio de Salud para determinar si se aparta a los médicos.